Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш#ИСРД#Дмитрий Рогозин#Игорь Арбузов#Елена Матвеева#МАКС#МАКС-202127.07.2021 23:50

НИИМаш представил три двигателя

Научно-исследовательский институт машиностроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») приняло участие в юбилейном XV Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».

На авиакосмическом салоне предприятие представило три двигателя. Один из них — ставший уже легендарным 11Д428А-16, используемый при стыковке транспортных кораблей серий «Союз» и «Прогресс», а также два перспективных двигателя: МВСК02 для нового российского возвращаемого корабля «Орёл» и 14Ц71.00 для малых космических аппаратов.

В день открытия МАКС-2021 стенд интегрированной структуры посетил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава НПО Энергомаш Игорь Арбузов. Директор НИИМаш Елена Матвеева представила им экспозицию института и рассказала о перспективах развития. В ходе авиасалона экспозицию ИСРД также посетили космонавты Сергей Крикалев, Сергей Ревин, Николай Чуб и Александр Мисуркин. Им был продемонстрирован двигатель 11Д428А-16, который используется при стыковке транспортного корабля с МКС. Космонавты высоко оценили работу двигателей производства НИИМаш и пожелали институту дальнейших успехов и процветания.

На протяжении всех выставочных дней стенд ИСРД посетило множество гостей и участников авиасалона, особое внимание к деятельности интегрированной структуры ракетного двигателестроения было проявлено со стороны студентов профильных вузов, которых интересовала возможность прохождения практики на предприятиях ИСРД, в частности, в НИИМаш.

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