К. Косачев: В Совете Федерации приветствуют расширение контактов с представителями американских общественных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с президентом Евангелистской ассоциации имени Б. Грэма.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с президентом Евангелистской ассоциации имени Б. Грэма Франклином Грэмом. В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

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По словам Константина Косачева, в Совете Федерации приветствуют расширение контактов с представителями американских общественных организаций, в том числе и религиозных.

«С учетом авторитета, которым пользуется Евангелистская ассоциация имени Б. Грэма в американском Конгрессе, для российских сенаторов такие встречи – хорошая возможность обсудить тематику, касающуюся перспектив возобновления российско-американских межпарламентских контактов, а также «сверить часы» по вопросам, затрагивающим сферу морально-нравственного развития общества», — подчеркнул Константин Косачев.

Проблематика межрелигиозных отношений, нераспространения радикальных идей, сохранения традиционных нравственных устоев и ценностей будет обсуждаться в ходе Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге

Вице-спикер СФ отметил, что проблематика межрелигиозных отношений, нераспространения радикальных идей, сохранения традиционных нравственных устоев и ценностей будет обсуждаться в ходе Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Константин Косачев пожелал представителям Ассоциации принять участие в подготовке и работе Конференции.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Заместитель Председателя СФ Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Сергей Кисляк

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с президентом Евангелистской ассоциации имени Билли Грэма Франклином Грэмом

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Франклин Грэм высказался за улучшение отношений между Россией и США, отметил принципиальную позицию России в поддержке традиционных нравственных ценностей и выразил желание участвовать во Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

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