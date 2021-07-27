Игры XXXII Олимпиады в Токио: Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли «бронзу» в стрельбе из пневматической винтовки в миксте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россияне Сергей Каменский и Юлия Каримова выиграли бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд.В матче за «бронзу» российские стрелки обыграли представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ёна со счетом 17:9. Победителями стали представители Китая Цянь Ян и Ян Хаожань, серебряные награды у американцев Мэри Такер и Лукаса Козениески.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, насколько уверенно российские стрелки выступали в поединке за бронзовые медали. «Поздравляю Юлию Каримову и Сергея Каменского с завоеванием «бронзы». Российские спортсмены очень уверенно провели поединок за третье место. Они добились преимущества над южнокорейскими спортсменами и смогли удержать его, обеспечив себе медали в новой олимпийской дисциплине. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров сборной команды России и Стрелковый союз России. Российские стрелки завоевали на Олимпиаде в Токио уже четыре медали, что говорит о хорошем уровне готовности к Играм. Все российские медалисты будут представлены к государственным наградам. Надеемся, что наши спортсмены еще не раз поднимутся на пьедестал почета в стрелковых дисциплинах», – сказал Олег Матыцин.27-летняя Юлия Каримова — победительница Чемпионата мира-2018 в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений и трехкратная чемпионка Европы. В паре с Сергеем Каменским они стали победителями Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.33-летний Сергей Каменский — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Он также является двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Сергея Каменского и Юлию Каримову с «бронзой» и желает дальнейших успехов на мировой арене!

Пресс-служба Минспорта России

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