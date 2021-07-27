Игры XXXII Олимпиады в Токио: Евгений Рылов – обладатель первой в России золотой медали Игр в плавании с 1996 года, Климент Колесников – серебряный призер

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Евгений Рылов выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине. Серебряную награду в копилку сборной команды России принес Климент Колесников.В финале Олимпийских игр Евгений Рылов финишировал с результатом 51,98 секунды. Климент Колесников уступил ему 0,02 секунды. «Бронзу» завоевал американец Райан Мёрфи, который проиграл победителю 0,21 секунды.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Евгения Рылова и Климента Колесникова: «Наши пловцы невероятно мощно провели финал на дистанции 100 метров на спине. Было видно, что у Евгения и Климента запредельный настрой на победу, и судьбу «золота» на финише решили сотые секунды. Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров сборной команды России. Наши спортсмены добились исторического результата. Евгений Рылов — первый российский олимпийский чемпион на этой дистанции. В Токио он побил рекорд Европы. Впервые за 25 лет российский пловец завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. А «золото» и «серебро» отечественные спортсмены не выигрывали в одном финале в плавании с Олимпиады 1980 года в Москве. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной команды России и Всероссийскую федерацию плавания. Мы желаем нашим пловцам удачи на других дистанциях Олимпиады и всегда болеем за них!» – сказал Олег Матыцин.Последний раз представители России выигрывали олимпийское «золото» в плавании на Играх 1996 года в Атланте. Александр Попов тогда стал лучшим на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, а Денис Панкратов — на 100 м и 200 м баттерфляем.Для 24-летнего Евгения Рылова это вторая медаль Олимпийских игр в карьере. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал «бронзу» в плавании на 200 м на спине. Российский пловец является двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.21-летний Климент Колесников — трехкратный призер Чемпионатов мира и шестикратный победитель Чемпионатов Европы. Он является обладателем мирового рекорда в плавании на 50 м на спине.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Евгения Рылова и Климента Колесникова, весь тренерский штаб и Всероссийскую Федерацию Плавания с «золотом» и «серебром» и желает дальнейших успехов!

MIL OSI