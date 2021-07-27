Игры XXXII Олимпиады в Токио: Владислав Ларин выиграл «золото» в соревнованиях по тхэквондо в категории свыше 80 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) в соревнованиях по тхэквондо в категории свыше 80 кг золотую медаль выиграл россиянин Владислав Ларин. В финальном бою россиянин уверенно победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил столь важный результат для российской сборной: «Владислав Ларин прошел олимпийский турнир в чемпионском стиле — в каждом раунде соревнований он уверенно побеждал с большим преимуществом. В финале российский спортсмен проявил недюжинное мастерство. В ключевые моменты поединка он провел несколько высоклассных ударов и одолел македонца Деяна Георгиевски со счетом 15:9. Поздравляю Владислава Ларина с этой победой! Накануне Максим Храмцов стал первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо. Сегодня еще один россиянин смог достичь этого звания — самого почетного для любого спортсмена в мире. Благодарен тренерам сборной России по тхэквондо и Союзу тхэквондо России за то, что смогли так хорошо подготовить команду к Олимпиаде. Для участия в Играх в Токио были заявлены четверо россиян, и каждый из них выиграл олимпийскую медаль. Помимо чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина, это Татьяна Минина, завоевавшая «серебро», и Михаил Артамонов, выигравший «бронзу». Они вписали свои имена в олимпийскую историю. Благодаря им тысячи людей по всей России узнали и полюбили тхэквондо. Столь удачное выступление команды на Олимпиаде — огромный шаг для развития тхэквондо в нашей стране», – сказал Министр.Россию в тхэквондо на Играх представляли четыре спортсмена в четырех разных весовых категориях. Все спортсмены завоевали медали: Владислав Ларин и Максим Храмцов стали обладателями «золота», Татьяна Минина – «серебра», а Михаил Артамонов – «бронзы».25-летний Владислав Ларин – двукратный чемпион Европы (2016, 2018), трехкратный победитель Гран-при (2017-2019) и действующий чемпион мира.В неофициальном общекомандном зачете наша команда занимает четвертое место. В активе сборной семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовых награды.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Владислава Ларина и весь тренерский штаб с наградой высшей пробы и желает дальнейших успехов на мировой арене!

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