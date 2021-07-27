Игры XXXII Олимпиады в Токио: Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли «серебро» в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в миксте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Эта дисциплина впервые включена в программу Олимпийских игр.В финальной встрече российские стрелки уступили дуэту из Китая Цзян Жаньсинь/Пан Вэй со счетом 14:16. «Не могу сказать, чего нам не хватило для победы, но мы боролись. В принципе это – главное», – сказал Артем Черноусов после финального поединка.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил мастерство, продемонстрированное российскими спортсменами в смешанных соревнованиях. «Поздравляю Виталину, Артема, тренеров национальной команды и Стрелковый союз России с «серебром» Игр в Токио в новой олимпийской дисциплине — смешанных командах. Наши спортсмены показали выступление очень высокого уровня и до последних минут финального поединка претендовали на победу. На протяжении долгого времени российские стрелки лидировали в счете и уступили «золото» дуэту из Китая лишь в концовке. Отмечу, что для Виталины Бацарашкиной это уже вторая медаль, выигранная в Токио. Ранее она победила на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях в этой дисциплине», – сказал Олег Матыцин.Ранее 24-летняя Виталина Бацарашкина завоевала на Олимпиаде Токио золотую медаль в индивидуальных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменка выиграла в этой же дисциплине «серебро». Она также является победительницей Чемпионата мира-2018 в индивидуальных соревнованиях и Европейских игр-2019 в смешанном турнире.25-летний Артем Черноусов — чемпион мира 2018 года в миксте в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров, а также семикратный чемпион Европы и трехкратный победитель Европейских игр-2019.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Виталину Бацарашкину и Артема Черноусова с серебряной медалью Игр и желает им успехов и новых достижений!

Пресс-служба Минспорта России

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