Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большие вызовы27.07.2021 20:14

Защиты космических проектов на Больших вызовах

В рамках научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы — 2021», проходящей на базе Образовательного центра «Сириус», прошли защиты работ и исследований участников космического направления.

На протяжении 21 дня интенсивной командной работы под руководством экспертов и наставников, представляющих дочерние организации Госкорпорации «Роскосмос»: Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко и Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова, участники проводили свои исследования и реализовывали проекты по на направлениям:

Система МКС-360;

Разработка модели планетохода;

GASHOPPER — концепт аппарата для исследования Марса;

Лунный скафандр XXI века.

В процессе своей защиты каждая команда представила видео с проведенными экспериментами, работой прототипов, а также провела технико-экономические расчеты своих изделий включая их себестоимость. На защиту проектов были приглашены три команды финалисты космического направления февраля 2021 года.

Тематические эксперты смогли задать участникам уточняющие вопросы, а итоговая оценка работ состояла из следующих критериев: «Уровень и объем проделанной за время программы работы», «Уровень новизны и качество сравнения с аналогами», «Полнота, конкретность и реалистичность планов развития проекта и оформление полученных знаний» и др. Подведение итогов и торжественная церемония закрытия состоится 28 июля 2021 года.

Научно-технологическая программа «Большие вызовы» помогает школьникам 8–10 классов, интересующихся научно-исследовательской деятельностью и проектно-инженерным творчеством, попасть в команду экспертов. Юные исследователи работают в проектных группах над реальными научными задачами под руководством наставников — известных российских ученых и преподавателей, представителей высокотехнологичного бизнеса, которые учат ребят в условиях ограниченного времени создавать интересные для производства продукты. Программу проводит Образовательный центр «Сириус» с 2016 года.

Участники «Больших вызовов» сначала проходят отбор на региональном или дистанционном этапах конкурса, а на заключительном этапе принимают участие в тестировании, написании эссе и прохождении индивидуального собеседования. Программа включает 12 направлений, соответствующих Стратегии научно-технологического развития России. Многие выпускники программы уже учатся в ведущих вузах России, некоторые по итогам проектов опубликовали ряд статей в серьезных научных журналах, идеи ребят были внедрены компаниями-партнерами.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с организациями ракетно-космической отрасли Российской Федерации выступает тематическим и индустриальным партнером программы.

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