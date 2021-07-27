Дальнейшее расхождение — расширение разрывов в восстановлении мировой экономики

Source: IMF – News in Russian

(Фото: piranka/iStock by Getty Images)

Гита Гопинат

27 июля 2021 г.

Восстановление мировой экономики продолжается, но с расширением разрыва между странами с развитой экономикой и многими странами с формирующимся рынком и развивающимися странами. Наш последний прогноз экономического роста в мире на 2021 год на уровне 6 процентов остался без изменений по сравнению с предыдущей оценкой перспектив, но его структура изменилась.

Перспективы экономического роста в странах развитой экономикой на текущий год улучшились на 0,5 процентного пункта, но это повышение в точности компенсируется пересмотром прогнозов для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в сторону понижения, что обусловлено значительно более сдержанной оценкой перспектив стран Азии с формирующимся рынком. На 2022 год мы прогнозируем мировой рост на уровне 4,9 процента, что выше нашего предыдущего прогноза, составлявшего 4,4 процента. Но и в данном случае причиной является значительное улучшение прогнозов для стран с развитой экономикой и более сдержанное — для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

По нашим оценкам, вследствие пандемии доходы на душу населения в странах с развитой экономикой уменьшились на 2,8 процента в год по сравнению с рассчитанными до пандемии трендами на 2020–2022 годы, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (без учета Китая) ежегодные потери доходов на душу населения составляют 6,3 процента в год.

Эти пересмотры прогнозов в значительной степени являются следствием различий в динамике пандемии с распространением штамма Дельта. Доля полностью вакцинированных в странах с развитой экономикой составляет почти 40 процентов населения, тогда как в странах с формирующимся рынком это 11 процентов, а в развивающихся странах с низкими доходами вакцинирована лишь незначительная часть населения. Более высокие, чем ожидалось, темпы вакцинации и возвращения к нормальной экономической деятельности привели к повышению прогнозов, а отсутствие доступа к вакцинам и возобновившиеся волны заболеваний COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, привели к снижению прогнозов.

Расхождения в поддержке со стороны мер политики являются второй причиной углубления расхождений. Мы видим, что в странах с развитой экономикой продолжается проведение мер бюджетной поддержки, и на 2021 год и далее объявлены связанные с пандемией меры в размере 4,6 трлн долларов. Пересмотр прогноза мирового экономического роста на 2022 год в сторону повышения в основном отражает ожидаемую дополнительную бюджетную поддержку в США и из фондов «Следующее поколение» Европейского союза.

С другой стороны, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах срок действия большинства мер истек в 2020 году, и они стремятся восстановить бюджетные буферные запасы. В некоторых странах, в том числе в Бразилии, Венгрии, Мексике, России и Турции, также началось повышение ставок денежно-кредитной политики, чтобы сдержать повышательное давление на цены. На странах — экспортерах биржевых товаров благоприятно сказываются более высокие, чем ожидалось, цены на биржевые товары.

Опасность инфляции

Последствия потрясений прошлого года создают уникальные по сложности задачи в области политики. Отложенный спрос и узкие места в цепях поставок создают повышательное давление на цены. Несмотря на это, ожидается, что в 2022 году в большинстве стран с развитой экономикой инфляция вернется в рамки своего диапазона до пандемии, что объясняется следующими причинами.

Во-первых, значительная часть аномально высоких показателей инфляции объясняется временными факторами, источником которых являются пострадавшие от пандемии сектора, такие как гостиничное хозяйство и поездки, и сравнением с аномально низкими показателями прошлого года, например в случае цен на биржевые товары.

Во-вторых, общие показатели занятости в большинстве стран остаются существенно ниже уровня до пандемии, и, несмотря на отмечающийся рост заработной платы в некоторых секторах, общие темпы роста заработной платы остаются в пределах нормальных диапазонов. С улучшением показателей в сфере здравоохранения и истечением срока действия чрезвычайных мер по поддержке доходов ожидается уменьшение отмечающихся трудностей с наймом работников в определенных секторах, что ослабит давление за заработную плату.

В-третьих, долгосрочные инфляционные ожидания (измеряемые по результатам обследований и на основе рыночных показателей) остаются прочно закрепленными, и во время пандемии, вероятно, усилились факторы, уменьшающие чувствительность цен к изменениям в величине незадействованного потенциала на рынке труда, такие как автоматизация.

Однако эта оценка отличается значительной неопределенностью ввиду неисследованного характера данного восстановления экономики. Более стойкие нарушения поставок и резкое повышение цен на дома являются некоторыми из факторов, которые могут привести к устойчиво высокой инфляции. Кроме того, в 2022 году ожидается сохранение повышенной инфляции в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, что частично связано с сохранением давления со стороны цен на продукты питания и обесценением национальной валюты — и это создает еще один фактор расхождения.

Хотя более широкий доступ к вакцинам может вызвать улучшение перспектив, баланс рисков смещен в сторону ухудшения ситуации. Возникновение высоко- инфекционных штаммов вируса может сорвать восстановление экономики и к 2025 году нанести кумулятивный ущерб мировому ВВП в размере 4,5 трлн долларов. На фоне завышенных цен на активы также возможно резкое ужесточение финансовых условий, если произойдет внезапная переоценка перспектив денежно-кредитной политики, особенно в США. Есть также вероятность того, что стимулирование экономики за счет расходов в США окажется менее значительным, чем ожидается. Ухудшение динамики пандемии и ужесточение внешних финансовых условий может нанести двойной удар по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам и оказать сильное негативное влияние на восстановление экономики в этих странах.

Меры политики, направленные на то, чтобы остановить дальнейшее увеличение расхождений между странами и улучшить перспективы роста

Требуются многосторонние действия для обеспечения быстрого доступа к вакцинам, средствам диагностики и лечения во всем мире. Это позволит спасти огромное количество жизней, не допустить возникновения новых штаммов вируса и увеличить мировой экономический рост на триллионы долларов. В недавнем предложении персонала МВФ, нацеленном на то, чтобы положить конец пандемии, и поддержанном Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией, устанавливается цель вакцинации по крайней мере 40 процентов населения в каждой стране до конца 2021 года и не менее 60 процентов к середине 2022 года параллельно с обеспечением надлежащей диагностики и средств лечения, что будет стоить 50 млрд долларов.

Для достижения этих целей странами, имеющими избыток вакцин, в 2021 году должно быть передано не менее 1 млрд доз вакцин, а производители вакцин должны в приоритетном порядке поставлять их в страны с низким доходом и в страны с доходами ниже средних. Важно устранить торговые ограничения на вводимые ресурсы для производства вакцин и на готовые вакцины, а также осуществить дополнительные инвестиции в региональные мощности, связанные с вакцинами, для обеспечения их достаточного производства. Также принципиально важно уже на начальных этапах предоставить финансирование в форме грантов в сумме примерно 25 млрд долларов на диагностику, средства лечения и подготовку к применению вакцин для развивающихся стран с низким доходом.

Смежным приоритетом является обеспечение того, чтобы страны с финансовыми ограничениями сохраняли доступ к международной ликвидности. Крупнейшие центральные банки должны четко информировать о своих оценках перспектив денежно-кредитной политики и обеспечивать, чтобы опасения инфляции не провоцировали резкого ужесточения финансовых условий. Необходимо быстро осуществить предлагаемое МВФ общее распределение специальных прав заимствования (СДР) в эквиваленте 650 млрд долларов (250 млрд долларов для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран), чтобы предоставить странам буферные запасы ликвидности и оказать им помощь в покрытии жизненно важных потребностей в расходах. Влияние нового распределения СДР может быть дополнительно усилено, если богатые страны добровольно направят свои СДР странам с формирующимся рынком и развивающимся странам. И наконец, требуются более активные действия для обеспечения успешной работы Общих основ Группы 20-ти по реструктуризации долга тех стран, в которых уровень задолженности уже является экономически неприемлемым.

Еще одна важная общая задача заключается в уменьшении выбросов углерода и замедлении процесса повышения мировых температур, чтобы избежать катастрофических последствий для здоровья населения и экономики. Для этого потребуется комплексная стратегия с механизмом тарифов на выбросы углерода в качестве своего центрального звена. Доходы, приносимые механизмами тарифов на выбросы углерода, могут использоваться на финансирование компенсационных трансфертов тем, кто страдает от ухудшения условий жизни вследствие процесса перехода на новые источники энергии. Параллельно с этим необходим толчок в сторону развития «зеленой» инфраструктуры и субсидии на исследования в области экологических технологий, чтобы ускорить переход к более низкой зависимости от углерода. К настоящему моменту только 18 процентов расходов на восстановление экономики приходится на деятельность, касающуюся уменьшения выбросов углерода.

Для обеспечения восстановления экономики необходимо, чтобы многосторонние действия подкреплялись мерами политики на национальном уровне

Меры политики на национальном уровне должны быть по-прежнему адаптированы к соответствующему этапу пандемии.

Сначала необходимо преодолеть острый кризис, устанавливая высокий приоритет для расходов на здравоохранение, в том числе на вакцинацию, и адресную поддержку пострадавших от кризиса домашних хозяйств и компаний.

Затем требуется обеспечить восстановление экономики, увеличивая ориентацию на более широкую поддержку со стороны налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в зависимости от имеющихся возможностей, в том числе проводя меры, направленные на компенсацию ущерба, нанесенного образованию, а также на поддержку перераспределения труда и капитала в растущие сектора за счет адресных субсидий на наем персонала и эффективные процедуры урегулирования случаев банкротства.

И наконец, инвестировать в будущее, продвигаясь в направлении долгосрочных целей, заключающихся в повышении производственного потенциала, ускорении перехода к меньшей зависимости от углерода, продуктивном использовании возможностей, создаваемых переходом на цифровые технологии, и обеспечении справедливого распределения выгод.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости долговой ситуации бюджетные меры должны определяться в рамках надежных среднесрочных бюджетных основ. Во многих странах для этого потребуется повышение налогового потенциала, увеличение степени прогрессивности налогообложения и устранение непродуктивных расходов. Развивающимся странам с низким доходом также потребуется значительная международная поддержка.

Центральным банкам следует избегать преждевременного ужесточения мер политики, когда они сталкиваются с временным инфляционным давлением, но они должны быть готовы к оперативным действиям в случае признаков того, что инфляционные ожидания перестают быть закрепленными. Странам с формирующимся рынком также следует готовиться к возможному ужесточению внешних финансовых условий, по возможности продлевая сроки погашения долга и ограничивая накопление нехеджированных долговых обязательств в иностранной валюте.

Подъем не гарантирован до тех пор, пока пандемия не побеждена во всем мире. От согласованных и целенаправленных мер политики на многостороннем и национальном уровнях будет зависеть, пойдут ли все страны по пути долговременного подъема или будущее будет отмечено усилением расхождений, дальнейшим обнищанием бедных и ростом социальных волнений и геополитической напряженности.

*****

Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics (Справочник по международной экономике), а до этого она была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью-Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из Ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономики в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

MIL OSI