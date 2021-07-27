А. Майоров: В Совете Федерации на особом контроле находится вопрос развития отечественных селекции и семеноводства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочее совещание по совершенствованию законодательного регулирования развития селекции и семеноводства в Республике Калмыкия.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел в режиме видеоконференции совещание, на котором обсуждалось совершенствование законодательного регулирования развития селекции и семеноводства, в том числе, на примере Республики Калмыкия.

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Сенатор отметил, что в Совете Федерации на особом контроле находится вопрос развития отечественных селекции и семеноводства.

Парламентарий напомнил, что решение этой задачи стало одной из тем обсуждения на встрече членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным 24 февраля 2021 г. В том же месяце Правительством был внесен проект федерального закона «О семеноводстве», который является стратегическим для сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.

«Закон очень важный, мы его давно ждем, но, к сожалению, его разработка очень затянулась. Наш Комитет в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга во взаимодействии с Правительством России, Министерством сельского хозяйства, участниками рынка ведет работу по ускорению принятия данного законопроекта», — сказал Алексей Майоров.

Он сообщил, что в марте текущего года профильный Комитет СФ единогласно поддержал концепцию законопроекта перед первым чтением. Также сенаторами были подготовлены и направлены в Государственную Думу поправки к законопроекту. «Работа над проектом закона продолжается. Мы рассчитываем, что он будет принят в период осенней сессии 2021 года», — отметил парламентарий.

В ходе совещания выступили заместитель министра сельского хозяйства Республики Калмыкия Михаил Караваев, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, заместитель директора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Сергей Трешкин.

Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Рабочее совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В дискуссии приняли участие директор ФГБУ «Россельхозцентр» Александр Малько, заместитель председателя Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений Марина Гречихина, представители Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию АПК, Национального союза селекционеров и семеноводов, ученые и эксперты.

По итогам обсуждения будут подготовлены предложения, которые планируется рассмотреть на «круглом столе» Комитета СФ на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в Российской Федерации» 21 сентября текущего года. Соответствующие рекомендации будут направлены в Государственную Думу, федеральные и региональные органы исполнительной власти.

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