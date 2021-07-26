Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ИСРД#Игорь Арбузов#МАКС-2021#МАКС26.07.2021 20:19

Энергомаш принял участие в деловой программе МАКС-2021

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и предприятия, входящие в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, приняли участие в демонстрации достижений современного ракетного двигателестроения и перспективных направлений деятельности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который проходил в Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года.

Помимо выставочной части, познакомившей гостей салона с продукцией предприятий интегрированной структуры, представители ИСРД активно участвовали в деловой программе форума. Руководитель проектного офиса Протон-ПМ Алексей Клещевников представил участникам МАКС-2021 проект предприятия «Гибридное аддитивное производство», который нацелен на развитие технологий прямого выращивания деталей с применением проволочных материалов.

С презентацией программ целевого обучения, которые являются одним из приоритетных направлений кадровой политики НПО Энергомаш, выступил заместитель генерального директора НПО Энергомаш по персоналу и социальной политике Антон Сумин. Он отметил, что проведенная презентация — это визитная карточка, представляющая НПО Энергомаш.

«Мы приглашаем молодёжь к нам, сначала на экскурсию, затем, если предприятие заинтересует, готовы брать молодых людей на целевое обучение в профильные вузы, а в дальнейшем — принимать на работу молодых специалистов в НПО Энергомаш и предприятия интегрированной структуры, чтобы вместе поднимать российскую космическую промышленность», — добавил Антон Сумин.

Ключевым мероприятием деловой программы стала стратегическая сессия, на которой обсудили вопросы развития интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО Энергомаш. В ней приняли участие все заместители генерального директора НПО Энергомаш, а также руководители предприятий холдинга. С презентацией о перспективах развития интегрированной структуры выступил советник генерального директора Игорь Белоусов, в частности, он рассказал об основных направлениях развития мирового рынка пусковых услуг и о возможностях этого рынка для продукции, выпускаемой предприятиями интегрированной структуры. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию НПО Энергомаш Дмитрий Пахомов в свою очередь рассказал о существующей системе управления интеллектуальной собственностью предприятий ИСРД.

Как отметил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, завершен важный этап по формированию ИСРД, связанный с корпоративными процедурами передачи управления ИСРД головной организации — НПО Энергомаш.

«Сегодня предстоит не менее, а даже более важная задача — создание основы для эффективной работы всех предприятий, — подчеркнул генеральный директор. — Мы уже начали работы по формированию эффективной индустриальной модели, модели взаимодействия конструкторских бюро и ряду других вопросов, связанных с повышением эффективности работы ИСРД, как единого целого. Сегодняшняя стратегическая сессия — извещение руководителей о первых результатах в плане тех изменений, которые надо будет реализовывать для достижения целей».

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