С. Михайлов посетил Нерчинский район Забайкальского края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор взял под контроль доставку гуманитарной помощи жителям поселка Заречный, пострадавшего в результате обильных осадков.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе посетил Нерчинский район. Сенатор проинспектировал доставку гуманитарной помощи в поселок Заречный, пострадавший из‑за обильных осадков и размыва береговой линии на озере Макарыч.

Жителям Заречного переданы предметы первой необходимости, одежда, продукты питания

«В поселке были подтоплены дома и приусадебные участки. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Но людям нужна поддержка. Очень важно в такие сложные моменты не оставаться в стороне. Жителям Заречного переданы предметы первой необходимости, одежда, продукты питания», — сообщил Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов в рамках работы в регионе посетил Нерчинский район

Для ликвидации последствий подтопления были задействованы 133 человека и более 30 единиц техники, отметил сенатор.

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