Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш26.07.2021 04:14

Социальные инициативы работников Энергомаша воплощаются в жизнь

В середине июля 2021 года состоялась встреча трудового коллектива Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с лидерами общественного совета «Химки — интересно жить!». Работники Энергомаша одними из первых в Химках присоединились к выдвижению социально значимых инициатив. Гости отчитались о работе по реализации инициатив, выдвинутых энергомашевцами на предыдущей встрече.

Всего за несколько месяцев удалось полностью или частично выполнить шесть инициатив, озвученных работниками Энергомаша. В частности, в ответ на социальный заказ организовать водные прогулки по каналу им. Москвы, был запущен маршрут водного трамвая от Химок до Северного речного вокзала. Еще одна реализованная инициатива — создание детских площадок для изучения правил дорожного движения в учреждениях образования Химок. Как отметили участники встречи, в 85 школах и детских садах городского округа приступили к созданию площадок и городков дорожного движения. В 31 школе оборудованы кабинеты изучения ПДД, для детей организуются конкурсы, помогающие в игровой форме усвоить правила безопасности на дорогах.

Как единодушно подчеркивали лидеры общественного совета «Химки — интересно жить!», любые инициативы, исходящие от жителей, очень важны, так как показывают наиболее проблемные вопросы и дают и возможность достучаться до власти, ускорить решение вопросов и проконтролировать их качественное исполнение.

«Важно взаимодействовать. Инициативы размещаются на сайте „Химки — интересно жить!“ и ждут ваших голосов — те из них, за которые проголосует большее количество человек, будут реализованы. И это не обязательно крупные проекты. По инициативам жителей Химок уже решено несколько сотен небольших, но не менее важных для комфортного проживания людей дел», — отметил Михаил Раев, депутат Совета депутатов г.о. Химки.

За активную позицию и участие в жизни городского округа нескольким инициативным работникам НПО Энергомаш были вручены благодарности от депутата Госдумы Ирины Родниной.

MIL OSI