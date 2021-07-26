Совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Коллеги, добрый день!

Поговорим с вами сегодня о развитии транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы с вами в свое время построили здесь Кольцевую дорогу, затем Северо-западный скоростной диаметр, развязки, в общем и целом ситуацию кардинальным образом поменяли. Но что хотел бы сказать? Здесь проживают у нас более 7 миллионов человек, в этом регионе, и вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры. Поэтому мы поговорим сегодня, что нужно будет сделать дополнительно для того, чтобы ситуация продолжала улучшаться.

Ряд значимых проектов уже реализован, как я уже сказал, упомянул, еще и – вижу, у нас руководитель ВТБ на связи – с участием Банка ВТБ существенным образом изменилась ситуация и в аэропорту Пулково, уже готовится второй этап его модернизации. В результате пропускная способность аэропорта превысит 30 миллионов человек в год.

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Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая.

Я хочу еще вот о чем сказать. Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано. И конечно, нужно поговорить о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта, в том числе с использованием средств ФНБ.

О том, что нам нужно активизировать работу в этом направлении, говорили недавно на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Я хотел бы отметить еще раз, все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог, развязок, развития общественного, железнодорожного транспорта, других видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе. Рассчитываю, что так оно и будет.

Давайте послушаем руководителей регионов, а потом я бы хотел, чтобы высказались и руководители наших крупнейших структур, таких как ОАО «РЖД», Банк [ВТБ], еще раз хочу послушать вас. Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства. Хотелось бы подумать о том, как будет развиваться авиационная составляющая и, разумеется, надо подумать, как мы это все будем финансировать.

Пожалуйста.

А.Беглов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Владимир Владимирович, хочу, прежде всего, поблагодарить Вас за внимание к Санкт-Петербургу и поддержку наших инициатив и проектов развития нашего города. Принимаемые Вами решения помогают развитию Санкт-Петербурга и делают жизнь горожан более комфортной.

Вы в своем выступлении отметили, что действительно за последнее десятилетие очень много сделано по развитию транспортной инфраструктуры в городе, это и КАД, это и Северо-западный диаметр, и сейчас Широтная магистраль. Могу свидетельствовать, что часто принимал участие в совещаниях, и Ваши поручения, которые тогда казались для нас сказочными – что мы будем иметь такие дороги, – это действительно была для нас мечта, но она сбылась.

Хотел бы отметить, что в 2020 году мы существенно расширили наше взаимодействие с Ленинградской областью. Совместный проект «Два субъекта – одна агломерация» – это сбалансированное развитие наших территорий в интересах города и области. Сообща мы решаем вопросы унификации социальных льгот, градостроительных планов. В фокусе нашего постоянного внимания находятся медицина, туризм, культура, экология, «мусорная реформа», транспорт.

Улучшение транспортной доступности позволит перейти к еще более активному экономическому развитию Санкт-Петербургской агломерации. Санкт-Петербург находится на пересечении крупнейших морских и сухопутных коридоров всего Евразийского континента.

Наш город исторически выполняет представительские функции. Ежегодно в Петербурге проводится более 100 мероприятий федерального и международного уровня. До 2024 года в Петербурге будет построено 12 миллионов квадратных метров жилья. Масштабное строительство новых микрорайонов ведется в шести районах Ленинградской области на границе Санкт-Петербурга. Маятниковая миграция между Петербургом и Ленинградской областью составляет около 400 тысяч человек в день.

На территории Санкт-Петербургской агломерации в общей сложности уже сейчас проживают, как Вы сказали, более семи миллионов человек. Транспортная система города работает с перегрузкой.

В рамках развития и модернизации транспортной системы Санкт-Петербурга планируем реализовывать ряд крупных транспортных проектов. Они касаются развития железнодорожного узла, аэропортов Пулково и Левашово, морского транспорта, метрополитена, строительства Витебской развязки и Широтной магистрали скоростного движения, развития уличной дорожной сети, а также перевода городского транспорта на новую модель обслуживания пассажиров.

Развитие железнодорожного транспорта. Совместно с РЖД мы подготовили комплексную программу интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть. Я хотел бы сказать слова благодарности Олегу Валентиновичу Белозерову за совместную работу. Наша цель – объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. В частности, речь идет об организации тактового движения в направлении Сестрорецк и Тосно, Гатчина и Пушкино.

Реконструкция Санкт-Петербургского железнодорожного узла со строительством северо-восточного и юго-западного обходов позволит вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Санкт-Петербурга.

Развитие аэропорта Пулково: подписание соглашения с Банком ВТБ по строительству второго терминала, финансирование проекта составляет более 40 миллиардов рублей. При поддержке Правительства России мы приступаем к новому этапу его развития. Реализация проекта к 2025 году выведет Пулково в число крупных аэропортов Европы с объемом до 30 миллионов пассажиров в год. Обеспечение транспортной доступности аэропорта становится стратегической задачей.

Проект РЖД по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково является частью глобального проекта развития Петербургского железнодорожного узла. Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в текущем году активно начать его реализацию, чтобы в 2024 году жителям и гостям города и области предоставить качественно новый сервис. Необходима финансовая поддержка федерального центра. Также транспортная доступность аэропорта находится в зависимости от проекта строительства госкомпанией «Автодор» прямого съезда с трассы М-11, которую Вы открывали, Владимир Владимирович, с подъездом к аэропорту через Пулковское шоссе.

Просим поддержать эти проекты.

Аэропорт Левашово. Также по Вашему поручению Министерство обороны совместно с «Газпромом» приступили к развитию аэропорта Левашово как аэропорта двойного назначения, для чего также необходимо развитие соответствующей дорожной инфраструктуры, прежде всего комплексной развязки на Поклонной горе. Ориентировочная стоимость – 20 миллиардов рублей.

Строительство метро. Каркасом транспортной системы нашего города остается метрополитен. В Санкт-Петербурге при общем объеме перевозок порядка 1,5 миллиарда человек на метрополитен приходится основной объем, это около 750 миллионов человек в год. Сейчас метро в Петербурге – это 72 станции, городу крайне необходимо ускорить строительство новых станций и направлений. В ближайшей перспективе необходимо продолжить развитие метрополитена в районы за границей Санкт-Петербурга. Строительство станций метро в Кудрово может стать первым примером новой России, когда метрополитен развивается на территории двух субъектов Федерации.

При этом хотел бы отметить, что к началу 2020-х годов с основной компанией, которая строит метро – «Метрострой» –сложилась непростая ситуация, компания находится в процессе банкротства. В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, совместно с Банком ВТБ мы создали свою компанию АО «Метрострой Северной Столицы», где контрольный пакет принадлежит городу (65 процентов).

Хотел бы сказать спасибо Андрею Леонидовичу Костину и Банку ВТБ, нашему стратегическому партнеру, за участие в решении этого вопроса, а также за сотрудничество по ряду важнейших проектов, в числе которых развитие Широтной магистрали скоростного движения.

Также в соответствии с Вашим поручением Правительством России решается вопрос о наделении «Метрострой Северной Столицы» статусом единственного исполнителя. Это нам даст возможность выйти на необходимый уровень. Мы Вам по этому поводу вместе с Андреем Костиным докладывали.

При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций (объем финансирования порядка 130 миллиардов рублей), на территории Ленинградской области (Кудрово), которая граничит с Санкт-Петербургом, одну станцию (объем финансирования 31 миллиард рублей), метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и город Санкт-Петербург (это 41 миллиард рублей).

Обновление подвижного состава метрополитена. На сегодняшний день около 40 процентов подвижного состава метрополитена находится за пределами нормативного срока эксплуатации, составляющего 30 лет. В соответствии с Вашим поручением Правительством России рассматривается вопрос выделения средств из Фонда национального благосостояния на приобретение новых 950 вагонов метро в размере 97 миллиардов рублей. Санкт-Петербург тоже вкладывает свои деньги, заявка находится на завершающей стадии, просим поддержать этот проект.

Обновление наземного транспорта. Масштабные планы имеются в отношении обновления наземного транспорта. К 2024 году мы планируем приобрести 326 новых трамваев, 349 троллейбусов на сумму порядка 56 миллиардов рублей. Из них почти 33 миллиарда составляют средства городского бюджета. Оставшуюся сумму в 22 миллиарда 900 миллионов рублей рассчитываем получить в рамках федеральной поддержки, привлечь инфраструктурный кредит.

В качестве эффективного инструмента развития общественного транспорта Санкт-Петербург первый и единственный пока регион в стране начал использовать механизм государственно-частного партнерства. Первый проект – это трамвай «Чижик» на выделенной полосе, Вы хорошо этот проект знаете. Он заслужил хорошую оценку жителей нашего города, соединил Красногвардейский район со станцией метро Ладожская. Современный европейский трамвай с выделенной полосой – можно сказать, это скоростное открытое метро.

Сейчас на принципах ГЧП совместно с «Газпромбанком» идет работа над второй трамвайной концессией, линия от станции метро Купчино до новых микрорайонов Шушары и Славянка. В Пушкинском районе планируется создание двух крупных инновационных научно-технологических центров «Невская дельта» – это наш государственный Санкт-Петербургский университет, ИТМО Хайпарк. Общая площадь – 387 гектаров, площадь возводимых объектов недвижимости – 1 миллион 315 тысяч квадратных метров. Оба эти проекта имеют федеральный масштаб и требуют значительных инвестиций в создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Так, в Пушкинском районе реализуется проект «Город-спутник «Южный», площадь возводимых объектов недвижимости – 9,5 миллиона квадратных метров, население – 135 тысяч человек. Проект также требует развития транспортной инфраструктуры.

Петербург нацелен на развитие исключительно экологичных видов транспорта – электрического и на газомоторном топливе. Весной 2022 года в соответствии с Федеральным законом № 220 мы запускаем новую транспортную модель, о чем мы Вам докладывали. Это даст качественное обслуживание жителей нашего города.

Приоритетом развития общественного транспорта становится ориентация на экологически чистое топливо. Для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, это очень важный момент. Правительством Санкт-Петербурга принято решение о переводе общественного транспорта на газомоторное топливо. На эти цели за шесть лет будет направлено 200 миллиардов рублей. В соответствии с подписанным с «Газпромом» соглашением уже в следующем году в Петербурге на линии выйдут 2800 новых автобусов отечественного производства на газомоторном топливе. Весь коммерческий автобусный общественный транспорт будет переведен на газомоторное топливо. Это первый масштабный опыт в нашей стране.

В Санкт-Петербурге развиваем электрические виды транспорта – трамвай и троллейбус. Договорились с «Трансмашхолдингом» о расширении производства и открытии нового центра компетенций по созданию всех видов городского электрического транспорта, включая электробус. Это практически строительство нового предприятия. Большое спасибо Андрею Рэмовичу Бокареву за конструктивное сотрудничество, мы с ним нашли общий язык.

Хочу поддержать предложение и высказать слова благодарности Марату Шакирзяновичу Хуснуллину в части строительства в Петербурге нового крупнейшего проекта ГЧП «Широтная магистраль скоростного движения». Как Вы уже сказали, для города это очень важный проект. Я помню, как Вы давали соответствующие поручения по КАДу, особенно по Северо-западному диаметру, и без Вашей помощи они бы не были реализованы. Это такой же масштабный проект, который необходим сегодня для города.

В.Путин: 27 километров?

А.Беглов: Да.

Городу крайне необходимо комплексное развитие транспортной инфраструктуры, в первую очередь обеспечение транспортной доступности «Лахта-центра» «Газпрома», где у нас стоит наша высотка, а также Кронштадта, где создается исторический культурный центр, развязка.

В.Путин: Там улицами надо заняться, в Кронштадте.

А.Беглов: Улицы, да.

В соответствии с Вашим поручением совместно с Министерством обороны мы реализуем масштабный проект «Остров фортов». Впервые приступили к реконструкции трех исторических фортов – «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I». Это исторический момент для нашего города, мы хорошо помним, когда мы долго думали, что же делать с ними. Наконец-то идет реализация этого проекта, то есть мечта уже сбывается и в Кронштадте.

Прорабатываются новые проекты государственно-частного партнерства, такие как строительство 18 новых путепроводов через железнодорожные пути. Для нас это очень важно, потому что много стоят в пробках, то, что касается железнодорожных путей, которые подходят к нашим предприятиям.

Ликвидируем сложившийся в прошлые годы дисбаланс между жилой застройкой и социальными объектами. Хочу сказать слова благодарности, Вы в 2019 году очень помогли, чтобы мы этот дисбаланс ликвидировали, выделили соответствующие средства, и в этом году тоже, спасибо большое.

До 2026 года нам необходимо построить 346 социальных объектов на сумму порядка 300 миллиардов рублей. Такие же деньги – 300 миллиардов рублей – нам необходимо вложить для того, чтобы обеспечить инженерией ввод этих объектов.

В целях развития город активно привлекает внебюджетные источники, в том числе через механизм государственно-частного партнерства. Вы тогда подсказали, Владимир Владимирович, и у нас это стало получаться, за последние годы мы реализовали и реализуем очень большое количество проектов. Общий объем инвестиций, реализуемых ГЧП, 17 проектов в Петербурге, оценивается в 328 миллиардов рублей, из них 168 миллиардов вкладывает город. Собственные доходы бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год составили 616 миллиардов 600 миллионов рублей. На 1 января 2021 года госдолг Санкт-Петербурга составил 85 миллиардов рублей. За 2020 год с территории города в бюджетную систему Российской Федерации поступило 2 триллиона 94 миллиарда рублей, и мы то, что касается бюджета непосредственно, почти один триллион перечислили в бюджет Российской Федерации.

Ресурсов только бюджета Санкт-Петербурга недостаточно для выполнения поставленных задач. Объединение средств из городского, федерального бюджета, а также кредитных и привлеченных средств и других внебюджетных источников дает возможность реализовать заявленные масштабные проекты. Это как раз в Вашем поручении, чтобы мы могли привлекать и соответствующие средства, это фонд и инфраструктурные кредиты.

Город рассчитывает на поддержку со стороны федерального центра. Мы не ходим с протянутой рукой, но хотели бы получить соответствующие кредиты и финансирование, естественно, потом расплатиться за это.

Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас включить в протокол поручение Правительству Российской Федерации поддержать город и оказать необходимую финансовую поддержку в целях комплексного развития транспортной системы Санкт-Петербурга, Петербургской агломерации, включая наземный транспорт, о котором Вы говорили.

Владимир Владимирович, хотел бы сказать Вам большое спасибо за постоянную поддержку города и горожан. Особые слова благодарности от имени жителей нашего города за Вашу помощь во время пандемии. Без Вашей поддержки городу было бы очень сложно и трудно.

В.Путин: Спасибо.

А что касается нового, более удаленного от города автомобильного обхода?

А.Беглов: Я считаю, что это очень хорошее предложение. Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расшило [узкие места]. У нас буквально немного времени для этого. Уже на КАДе у нас создаются пробки, особенно в ряде направлений, которые идут по Ленинградской области.

Владимир Владимирович, Вы помните, мы когда-то думали об этом, это еще 2000-е годы – наверное, 2002-й, 2003-й, когда говорили об общем КАДе совместно с Ленинградской областью, а еще до этого, еще в 90-х годах, рассуждали о том, чтобы сделать совместную большую дорогу. Но тогда не получилось – денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области.

В.Путин: Александр Юрьевич, пожалуйста.

А.Дрозденко: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Мы сегодня видим, что транспортная система Санкт-Петербургской и Ленинградской агломерации, особенно на территории Ленинградской области, по объективным причинам испытывает существенную нагрузку. Узкие места требуют расшивки, необходимы дублирующие вылетные маршруты, альтернативные связи с использованием общественного транспорта.

Владимир Владимирович, я хочу сказать, что в целом мы согласны с предложениями, которые прозвучали только что от наших коллег, и со своей стороны мы подготовили предложения по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Ленинградской области в связи именно с нашими коллегами из Петербурга в рамках развития Петербургской и Ленинградской агломерации. Это восемь проектов, четыре из которых, кстати, уже не просто спроектированы, а уже получили положительное разрешение экспертизы, а по двум проектам мы уже работаем.

Что за проекты? Основные проекты – это, конечно же, транспортные развязки на границе с Санкт-Петербургом в зоне активного развития жилищного строительства. Это Муринский селитебный кластер, Кудровский и Новосаратовский, и проекты уже имеют положительное заключение экспертизы. Кстати, первую очередь, первый этап в Мурино мы уже реализовали.

А второе – это, конечно, обходы больших зон развития, это обход Новодевяткино с Мурино с выходом уже на Токсово и обход Всеволожска, потому что Всеволожск – сегодня такая зона активного развития, не только селитебная. Там, Вы знаете, и промышленная зона – кирпичный завод, и общественно-деловая зона. Я думаю, что это очень хорошая перспектива развития нашей агломерации.

Это, конечно же, и реконструкция вылетных трасс, которые выходят из города, не только федеральных. Кстати, спасибо, действительно четыре крупнейшие федеральные трассы сегодня под активной реконструкцией, и это очень серьезно скажется на потоках в пятницу из города, в воскресенье – в город. Но сегодня мы уже приступили к реконструкции и Колтушского направления – Колтушское шоссе, которое, к сожалению, позапрошлого века. И сегодня, конечно, требуются очень серьезные вложения.

Мы также говорим о развитии скоростного трамвая, это от метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку, и от станции «Ладожская» на Всеволожск. Нам кажется, что альтернативный вид транспорта – скоростной трамвай – имеет право на жизнь. И это проект, который можно реализовывать в рамках ГЧП, то есть не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций.

Конечно, мы заинтересованы в Восточном скоростном диаметре, потому что он выходит на трассу «Кола», это практически у Дубровки и Морозовки, где перекресток. То есть фактически мы горожан можем спокойно вывезти за пределы основной селитебной зоны агломерации через Восточный скоростной диаметр, и точно так же потоки транзитные, которые будут двигаться, они спокойно будут входить в город, минуя эту плотнейшую группу развития агломерации.

Не буду подробно на этих проектах останавливаться, потому что коллеги знают, наши предложения направлены, документы направлены. Хотел бы, Владимир Владимирович, остановиться на двух моментах, которые для нас принципиальны.

Первое – то, что уже прозвучало у Александра Дмитриевича, это развитие и строительство станции метрополитена «Кудрово». Мы видим «Кудрово» не только как станцию метрополитена, мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга с того же Обводного канала. Это строительство депо «Правобережное», и мы уже зарезервировали 120 гектаров на нашей территории. Это, конечно же, и развитие селитебной зоны «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово – Новосаратовка», и, самое главное, промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши».

То есть у нас с развитием метро на границе двух субъектов получается хороший, правильный кластер со всеми не только социальными, но и экономическими вытекающими и, конечно же, с возможностью дальнейшего развития. Прошу этот проект поддержать, потому что это действительно, наверное, будет первый межрегиональный проект в рамках интересов агломерации.

Еще на одну тему я хотел бы обратить внимание. Эта тема тоже касается агломерации, хотя она чуть дальше от города, но это тема и туристическая, и экономическая, и социальная, и, конечно, имиджевая. Имею в виду приход в 2023 году «Формулы-1» на Игору. Это действительно для нас и для города знаковое событие.

Не случайно только первые слова проговорили о «Формуле», а уже идет такой большой, хороший ажиотаж во всем мире. Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить.

Мы совместно с РЖД подготовили свои предложения, потому что здесь требуется, конечно, и развитие платформы «68 километр», и чартерные рейсы, шатлы до самой Игоры от 68-й платформы, и стоянки, и развязки. Но сумма некритична, в общем, вместе с РЖД и с транспортной составляющей – минимальные требования, которые уже заявили хозяева «Формулы-1», – это примерно шесть миллиардов рублей. Причем это достаточно правильные вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий, это не только под «Формулу-1», это же и развязки, выход трассы Сортавала. А самое главное, там получается, вся эта территория будет очень активно развиваться. На эти два проекта прошу обратить внимание.

В целом хочу сказать, что у нас сегодня очень хорошее поступательное движение по развитию агломерации. Мы перешли от слов к делу: у нас созданы рабочие группы, комиссии, мы уже совместно решаем вопросы градостроительной документации, инженерных коммуникаций, стыкуем социальные льготы, социальные проблемы. Кстати, пандемия показала, что только совместно можем использовать все наши медицинские учреждения, распределять нагрузку, которая, к сожалению, у нас возникала.

Спасибо, кстати, за огромную помощь и поддержку – Вашу, федерального центра. Сложно было в определенный период, но сегодня мы и сами уже научились работать, да и немножко перестроились, совместно наладили связи.

Хочу сказать, что для нас очень важно, что мы даже вернулись к такой теме, как совместная переработка мусора. Спасибо Вам за тот толчок, который Вы дали, – мы вышли на единую схему работы. Я надеюсь, что [это] будет первый пример соработничества, когда мы, не деля границы между собой, чей мусор и куда его возить, просто возьмемся и сделаем хорошую и современную переработку мусора.

Сегодня обсуждал с Александром Дмитриевичем, мы даже возвращаемся к теме создать лесопарковую зону вокруг Санкт-Петербурга, но, естественно, с учетом современных требований, развития территорий и так далее. Я хочу сказать спасибо за сегодняшнее совещание – оно для нас знаковое, и понятно, что без расшивки транспортных проблем дальнейшее развитие агломерации будет тормозиться.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо.

MIL OSI