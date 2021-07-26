Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Максим Харламов26.07.2021 09:30

Поздравляем с Днем рождения начальника ЦПК Максима Харламова!

Максим Михайлович Харламов впервые отмечает свой День рождения на посту начальника Центра подготовки космонавтов. В эту должность он вступил 1 июня 2021 года. Однако новыми для него стали только обязанности, но не место работы. Трудовая биография Максима Михайловича тесно связана с легендарным Центром.

На всех должностях от заместителя начальника отдела до первого заместителя начальника ЦПК по организации деятельности и инновационному развитию он зарекомендовал себя, как грамотный эффективный руководитель. В рамках своих полномочий он занимался планированием и организацией подготовки космонавтов, российских и международных экипажей на орбитальную станцию «Мир» и Международную космическую станцию, развитием тренажной базы Центра, выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Знание специфики работы Центра, требовательность к себе и подчиненным при реализации поставленных планов, умение находить нестандартные решения, а также острый ум и природная харизма — ключевые черты Максима Харламова, благодаря которым он пользуется заслуженным авторитетом не только у сотрудников ЦПК, но и у многих руководителей предприятий и специалистов ракетно-космической отрасли.

Госкорпорация «Роскосмос», коллектив Центра и Отряд космонавтов сердечно поздравляют Максима Михайловича Харламова с Днем рождения и желают ему, чтобы все планы непременно воплотились в реальность, будущее принесло успех и удовольствие от проделанной работы, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы!

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