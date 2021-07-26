Наращивание усилий для удовлетворения потребностей стран с низким доходом, связанных с восстановлением после пандемии

Source: IMF – News in Russian

Кристиан Мумссен и Шон Нолан

26 июля 2021 г.

Страны с низким доходом сильно пострадали от пандемии. Скорее всего, их крупные потребности в финансировании будут только увеличиваться по мере преодоления кризиса и его экономических последствий. МВФ утвердил пакет масштабной поддержки, который расширит их доступ к финансовой помощи по нулевым процентным ставкам, при этом обеспечивая более надежные защитные механизмы для предотвращения принятия странами непосильной задолженности. Для того чтобы эти усилия увенчались успехом, государства-члены с более прочной экономикой должны будут внести свой вклад.

Быстрая беспрецедентная реакция

Пандемия нанесла сокрушительный удар по экономике многих стран с низким доходом: прекратился или сократился рост объема производства, снизился уровень жизни, возросла бедность, а достигнутый за десятилетие значительный прогресс теперь под угрозой.

МВФ принял беспрецедентные по скорости и масштабам ответные меры. В 2020 году объем финансовой помощи 50 странам с низким доходом достиг 13 млрд долларов США — более чем шестикратное увеличение по сравнению с 2 млрд долларов США в среднем за год в период до пандемии. Фонд также предоставил облегчение бремени обслуживания долга на основе грантов на сумму 739 млн долларов США 29 беднейшим и наиболее уязвимым государствам-членам.

Три четверти новых кредитов были выданы из средств Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) — механизма МВФ для предоставления беспроцентных кредитов странам с низким доходом. Львиная доля средств была предоставлена в виде экстренных выплат с ограниченными условиями, направленными на обеспечение прозрачности в использовании ресурсов для удовлетворения потребностей, связанных с пандемией.

Поскольку многие страны с низким доходом к началу пандемии располагали ограниченными финансовыми средствами, помощь со стороны МВФ была для них крайне важной для защиты жизней людей и средств к существованию.

Далеко идущие реформы

В дальнейшем странам с низким доходом по-прежнему будет необходим исключительный объем внешней финансовой поддержки, когда они будут восстанавливаться после пандемии и увеличивать инвестиции на формирование более устойчивой и инклюзивной экономики.

В этих условиях МВФ утвердил пакет далеко идущих реформ ПРГТ, которые позволят более эффективно удовлетворять потребности стран с низким доходом в финансировании в ближайшие годы. В их числе:

Увеличение доступа к льготному финансированию для всех стран с низким доходом. Лимиты обычного доступа к ресурсам ПРГТ были повышены на 45 процентов.

Неограниченный доступ к льготному финансированию для беднейших стран. Для более бедных стран с прочными экономическими программами, которые удовлетворяют критериям на получение уровней доступа выше обычных, больше не будет устанавливаться максимальный уровень доступа к льготному финансированию.

Сохранение нулевых процентных ставок по всем механизмам ПРГТ. Процентные ставки по всем кредитам ПРГТ, которые пересматриваются каждые два года, будут сохранены на нулевом уровне до июля 2023 года.

Усиление защитных механизмов для ограждения стран с низким доходом от чрезмерной задолженности. Вследствие высоких уровней заимствований, даже на льготных условиях, долговые позиции стран могут стать экономически неприемлемыми; при разработке программ МВФ дополнительное внимание будет уделяться уровням долга стран, подверженных такому риску.

Учитывая предстоящий трудный путь к восстановлению, мы прогнозируем, что спрос на поддержку со стороны МВФ сохранится на повышенном уровне. По прогнозам, общий объем кредитования МВФ стран с низким доходом достигнет примерно 48 млрд долларов США за период пандемии и сразу после ее окончания. В 2025–2026 годах объем непогашенных кредитов ПРГТ может достичь пикового значения в 32 млрд долларов США (черная линия на рисунке). Тем не менее существует значительная неопределенность в отношении сроков и темпов восстановления экономики, а также возможного спроса на льготную поддержку со стороны Фонда (затененная синим цветом область).

Однако кредиты МВФ покроют лишь часть потребностей во внешнем финансировании стран с низким доходом. Двусторонние доноры и многосторонние организации, занимающиеся вопросами развития, также должны активизировать усилия и внести свой вклад посредством как оказания помощи на двусторонней основе, так и поддержки работы МВФ по привлечению финансирования.

Кроме того, чтобы долг стран с низким доходом остался на экономически приемлемых уровнях, значительная часть этого финансирования должна быть предоставлена в виде грантов и льготного кредитования.

Двухступенчатая стратегия финансирования

Вместе с увеличением доступа к финансированию МВФ также утвердил двухступенчатую стратегию финансирования для покрытия расходов на кредитование, связанное с пандемией, и обеспечения финансовой устойчивости льготной поддержки.

На первом этапе целью Фонда является привлечение дополнительных ресурсов для кредитования через ПРГТ в размере 18 млрд долларов США и ресурсов для субсидирования в виде новых взносов на двусторонней основе в размере 3,3 млрд долларов США, чтобы обеспечить дальнейшее предоставление кредитов через ПРГТ по нулевой процентной ставке. Донорам будут предложены различные гибкие механизмы предоставления ресурсов для субсидирования. Они будут дополнены использованием внутренних ресурсов МВФ в размере примерно 0,7 млрд долларов США.

На втором этапе стратегии, в 2024–2025 годах, когда, как ожидается, текущая неопределенность в экономике снизится, МВФ примет решение относительно размера ПРГТ и сопутствующих механизмов финансирования на долгосрочный период. Использование существующих и новых СДР, как ожидается, будет способствовать привлечению финансирования.

МВФ продолжает наращивать меры в ответ на беспрецедентные и неослабевающие потребности стран с низким доходом. В результате увеличивается доступ к финансированию и формируется долгосрочная концепция льготного кредитования. Кроме того, доноры получили возможность внести свой вклад. Необходимые суммы могут казаться большими, но в случае бездействия издержки, выраженные в жизнях людей и средствах к существованию, будут намного больше.

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Кристиан Мумссен в настоящее время занимает должность заместителя директора Финансового департамента МВФ. Со времени перехода в Фонд из ЕБРР в 1999 году он занимался рядом вопросов экономической политики и проблемами стран Европы, Ближнего Востока и Африки. В 2012–2015 годах он занимал должность директора Европейского отделения МВФ в Брюсселе и старшего постоянного представителя в Европейском союзе. Имеет степень доктора экономических наук, полученную в Оксфордском университете, и степень магистра Лондонской школы экономики.

Шон Нолан, гражданин Ирландии, занимает должность заместителя директора Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. Он получил образование в Тринити-колледже в Дублине и Йельском университете, в 1984–1989 годах преподавал в Бостонском университете, а в 1989–1992 годах работал в Гарвардском институте международного развития в качестве постоянного советника при Министерстве финансов Индонезии. С прихода в МВФ в 1992 году он работал в Европейском департаменте, Департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Департаменте стран Африки, а также в Аппарате заместителя директора-распорядителя; кроме того, он был старшим постоянным представителем МВФ на Филиппинах в 1999–2002 годах и в Южной Африке в 2006–2009 годах.

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