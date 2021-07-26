Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ продолжит взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в этой сфере, заверил сенатор.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации последовательно проводит работу, направленную на обеспечение импортозамещения специализированных продуктов для детского питания, прежде всего, сухих адаптированных молочных смесей, и ингредиентов для их производства в Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«Такая работа ведется на протяжении последних трех лет. В рамках проведенных парламентских мероприятий по этой тематике эксперты Комитета СФ и производители детского питания отмечали, что в России более девяноста процентов сухих адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства импортируются, что создает значительные риски обеспечения продовольственной безопасности страны», — сказал сенатор.

«В этой связи мы подготовили и представили в июле 2019 года на заседание нашей палаты соответствующий проект Обращения Совета Федерации к Правительству РФ. В обращении мы рекомендуем кабинету министров разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение восьмидесяти процентов рынка специализированных продуктов для детского питания, прежде всего, сухих адаптированных молочных смесей, за счет продуктов отечественного производства», — добавил Алексей Майоров.

По его словам, Комитет СФ организовал конструктивное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства РФ. По результатам этой работы был разработан План мероприятий («дорожная карта») по развитию в России производства сухих адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и их компонентов. Документ утвержден Министерством и в настоящее время эта «дорожная карта» активно реализуется и ряд задач уже решены.

Как указал глава Комитета Совета Федерации, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрен комплекс мер государственной поддержки, в том числе льготное кредитование, возмещение части прямых понесенных затрат и стимулирующая субсидия.

Эти меры государственной поддержки позволили начать реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание мощностей по производству необходимых смесей и ингредиентов для их производства в России

«Эти меры государственной поддержки позволили начать реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание мощностей по производству необходимых смесей и ингредиентов для их производства в России», — сообщил сенатор.

По словам Алексея Майорова, в Московской области ведется модернизация соответствующих производственных мощностей, по итогам которой объем выпуска готовой продукции составит более 15 тыс. тонн. Проект планируется запустить в 2022 году.

«Реализация этого и других проектов, с учетом текущей потребности внутреннего российского рынка около сорока тысяч тонн в год, позволит решить задачу самообеспеченности страны специализированными продуктами для питания детей раннего возраста», — уверен законодатель.

В этой связи Алексей Майоров обратил внимание, что 20 июля 2021 года Правительством России было принято распоряжение, утвердившее комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла «Создание пилотного производства отечественных белковых компонентов — основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до 6 месяцев», о будет реализован в двух субъектах Российской Федерации – Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Свердловской области.

«Речь идет о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов, которое получит государственную поддержку. Они станут основой сухих молочных продуктов, использующихся в детском питании. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов и научиться выпускать их в нашей стране», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор уточнил, что над решением этой задачи будут совместно работать ученые, бизнес и представители федеральных органов исполнительной власти. Проект рассчитан на три года. Общий объем финансирования составит 1,5 млрд руб. Из них 300 млн будет направлено из федерального бюджета.

«Наш Комитет продолжит взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по решению задачи импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и ингредиентов для их производства в России», — заверил Алексей Майоров.

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