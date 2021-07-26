Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#МКС#Пилотируемая космонавтика#Прогресс МС-16#Пирс26.07.2021 13:56

Модуль «Пирс» отстыковался МКС

В соответствии с программой полета российского сегмента Международной космической станции сегодня, 26 июля 2021 года, прошла расстыковка связки из транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» и стыковочного отсека-модуля «Пирс» с МКС. Сейчас корабль и модуль находятся в автономном полете и готовятся ко входу в атмосферу Земли.

По завершении операций по подготовке к расстыковке в 13:53 по московскому времени специалисты в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выдали команду на расстыковку корабля, затем по штатной программе расхождения объектов связка из грузового корабля «Прогресс МС-16» и модуля «Пирс» отошла от надирного порта модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 13:55:33 мск. После отвода на безопасное удаление от станции специалисты Главной оперативной группы управления (РКК «Энергия», входит в Роскосмос) начали контролируемое сведение корабля и модуля с околоземной орбиты.

По расчётам службы баллистического обеспечения полёта станции, двигатели корабля «Прогресс МС-16» будут включены в 17:01 мск и, отработав положенный импульс на торможение в 120 м/с, переведут корабль на спуск к планете. Как ожидается, в 17:51 мск несгораемые элементы конструкции корабля и модуля упадут в расчётной зоне несудоходного района Тихого океана. Расчетный район падения несгоревших фрагментов корабля находится в 3 630 км от города Веллингтон и 5 870 км от города Сантьяго.

Госкорпорация «Роскосмос» выполнила все необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

Модуль «Пирс» использовался в качестве стыковочного отсека для российских кораблей — как пилотируемых «Союзов», так и грузовых «Прогрессов». Кроме того, до ноября 2020 года космонавты совершали из «Пирса» выходы в открытый космос по российской программе МКС, а в ноябре 2020 года и июне текущего года российские члены экипажа использовали для этих целей соседний модуль «Поиск». Теперь его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который успешно был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года и находится на пути к Международной космической станции.

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