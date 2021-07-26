Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП26.07.2021 17:52

Модуль «Пирс» и корабль «Прогресс МС-16» завершили полет

В понедельник, 26 июля 2021 года, в 13:55:33 по московскому времени связка из стыковочного-отсека модуля «Пирс» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» отстыковалась от служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. После ее отвода на безопасное расстояние от МКС специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (РКК «Энергия», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начали контролируемое сведение с орбиты.

В соответствии с программой, заложенной в бортовой компьютер «грузовика» по командам из Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), в 17:01 мск был включён маршевый двигатель на торможение. Отработав 17,5 минуты, он сообщил ему тормозной импульс величиной 120 м/с. В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго.

Модуль «Пирс» был запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции 15 сентября 2001 года. На околоземную орбиту он был выведен с помощью ракеты-носителя «Союз-У» и специализированного транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-СО1». 17 сентября он был успешно пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

В течение 20 лет эксплуатации он использовался в качестве стыковочного отсека для космических кораблей — как российских пилотируемых, так и грузовых: «Союзов» и «Прогрессов» соответственно. До ноября 2020 года космонавты совершали выходы в открытый космос из «Пирса», а в ноябре 2020 года и июне 2021-го российские члены экипажа использовали для этих целей «Поиск». Ранее космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров подготовили российский модуль к отстыковке: часть работ была проведена в рамках внекорабельной деятельности, а часть — в рамках работ на борту станции.

«Пирс» стал первым модулем станции, который отстыковали от нее. Данная операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года. Его стыковка в настоящее время запланирована на 29 июля.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» был запущен 15 февраля 2021 года. 17 февраля была произведена его стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента Международной космической станции. Тогда космический «грузовик» доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонны, необходимые для поддержания её полёта в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на её борту. По окончании своей миссии он выполнил главную задачу — расстыковал и забрал с собой стыковочный отсек-модуль «Пирс».

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