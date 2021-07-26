Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Милана Элердова#ДЗЗ#Орбитальные группировки26.07.2021 12:12

Как космические снимки помогают решать земные задачи

Рынок геоданных планомерно смещается от поставки сырых сведений со спутника к предоставлению уже готовой аналитики. Движется в этом направлении и Госкорпорация «Роскосмос». В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» Роскосмосом и его предприятиями (компанией «Российские космические системы» и его «дочкой» «Терра Тех») реализуется проект «Цифровая Земля — Сервисы». О том, какие возможности он открывает перед государственными структурами, бизнесом и обычными людьми, в материале портала национальныепроекты.рф.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Благодаря его мероприятиям можно узнать больше о научных достижениях нашей страны и сделать работу ученого более привлекательной для молодежи, к чему стремится и нацпроект «Наука и университеты». Июль в графике Года посвящен связанности территорий и освоению пространства.

Экосистема «Цифровой Земли»

Благодаря проекту космические снимки всей территории России становятся общедоступными, появляются инновационные цифровые сервисы обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Часть программных модулей «Цифровой Земли» уже сегодня работает в экспериментальном режиме. В их числе и специализированные отраслевые информационно-аналитические сервисы, которые апробированы в 8 регионах России.

Всего на сегодняшний день в системе «Цифровая Земля — Сервисы» доступно 28 типовых стандартизированных продуктов по 7 ключевым направлениям: лесное и сельское хозяйство, недропользование, землепользование, строительство, экология и чрезвычайные ситуации. Вводить в эксплуатацию инфраструктуру «Цифровой Земли» будут поэтапно в течение ближайших нескольких лет. Со временем проект объединит все создаваемые отдельно системы и комплексы.

Современный подход к хранению и анализу космических снимков

Новые информационно-аналитические системы Роскосмоса радикально отличаются от всего, что делалось ранее. Традиционно оператор космических систем ДЗЗ поставлял государству и коммерческим компаниям космические снимки, картографические продукты и другие подобные материалы. Но все эти данные обрабатывались в значительной степени вручную. Хотя с годами автоматизация росла, принципиально подход не изменялся.

«Сегодня же объемы данных достигают таких масштабов, что обрабатывать их без автоматизации попросту невозможно»

Среди потребителей данных ДЗЗ во всем мире спрос на цифровизацию и облачные решения вырос, и система поставки космической информации нуждалась в модернизации. Решить эту задачу взялись в «Терра Тех». Компания была создана в 2017 году с целью коммерциализации данных космической съемки и оказанию услуг в области обработки данных ДЗЗ. Новый коммерческий оператор услуг изначально стал ориентироваться на облачное хранение данных, потоковую обработку информации со спутников, а также использование сверхточных нейронных сетей.

Сегодня в геосервисах «Цифровой Земли» происходит автоматическое преобразование информации с космических аппаратов в аналитический отчет о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов. Он удобен и понятен для представителей профильных министерств и ведомств, коммерческих предприятий. В результате время получения нужной аналитики сократилось в несколько раз. При этом качество данных улучшилось. Кроме технологий искусственного интеллекта «Терра Тех» активно развивает и другое направление применения геоданных.

«В платформе виртуальной реальности Atlas VR по космическим снимкам с фотографической точностью воссоздана наша планета Земля. Этот продукт имеет большой потенциал в части планирования и моделирования, обучения и развлечений. В будущем платформа виртуальной реальности должна стать облачной», — рассказывает генеральный директор «Терра Тех» Милана Элердова.

В ближайшее время этот проект планируется перевести на отечественные шлемы виртуальной реальности «Роскосмос XR».

Мониторинг состояния окружающей среды из космоса

Когда вопросы, связанные с экологией и изменением климата, стали приоритетными для правительства, предприятия Роскосмоса включились в разработку перспективных систем для реализации госполитики в этой области.

«Терра Тех» активно развивает применение данных со спутников радиолокационного наблюдения. В отличие от классических оптических спутников, эти аппараты получают данные в радиодиапазоне и могут использоваться в любое время суток и любую погоду. В России, где климатические и погодные условия не позволяют полагаться только на оптику, данные с таких аппаратов становятся всё более востребованы.

«В первую очередь это актуально для проектов, связанных с Арктикой»

Рост активности человека и изменение климата требуют особенно внимательного изучения протекающих там процессов. Сейчас для реализации российских арктических проектов используются зарубежные группировки радиолокационных аппаратов, поэтому один из приоритетов Роскосмоса — создание отечественных аналогов. Другая важная сфера, где космическая съемка может сослужить хорошую службу, — учет выбросов парниковых газов.

Сегодня ни в России, ни в мире нет единой принятой методологии, которая позволяла бы оценивать влияние на экологию как отдельных предприятий и домохозяйств, так и целых государств. Оценки углеродного баланса страны по разным методикам могут значительно отличаться. Причиной этого может быть, например, перевод земель из одного типа использования в другой или зарастание сельскохозяйственных земель.

«В России сейчас нет такой актуальной статистики, и „Терра Тех“ планирует активно участвовать в её сборе. Данные космической съемки прекрасно подходят для решения подобных задач, а имеющиеся технологии искусственного интеллекта позволят такую масштабную работу сделать быстрее благодаря автоматизации обработки информации со спутников», — делится Милана Элердова.

Как космические снимки помогают людям

Для коммерческих заказчиков «Терра Тех» разрабатывает системы для работы с геоданными и осуществляет сервисное сопровождение проектов. Например, сегодня банки начали активно знакомиться с космическими технологиями, открывая для себя потенциал спутниковой съемки. Проблемные активы, залоги, тарифные ставки и скоринг, страховые случаи, недобросовестное использование заемных средств, инвестиционный потенциал — всё это можно оценить с помощью средств дистанционного зондирования.

«Обычно в банках нет системы, которая бы использовала снимки из космоса, как и специалистов по интерпретации космических данных, но есть чёткое понимание, какая информация нужна сотруднику для принятия решений по кредиту или страховой выплате. В этом случае вместе с заказчиком специалисты „Терра Тех“ определяют, какие нужны данные, готовят их, а система формирует отчёт в удобной для сотрудника форме», — рассказывает Милана Элердова.

По такой схеме «Терра Тех» реализовала, например, проект по комплексному космическому мониторингу и геопространственному анализу имущественных активов «Промсвязьбанка». Разработанный облачный геоинформационный сервис используют для мониторинга строящихся собственных и залоговых объектов и земельных участков.

Пользу космических данных открывают и граждане. В этом году «Терра Тех» обновил облачный магазин космических снимков — TerraCloud. Цепочка формирования заказа на архивные данные полностью автоматизирована и отлажена. Все архивы доступны клиенту для заказа в одном окне. Оплатить снимки можно картой онлайн. Сроки поставки данных для российских покупателей теперь сократились до нескольких часов, для зарубежных — составляют в среднем 1-3 дня.

Другой очень популярный сервис — Докажи.рф. Он позволяет заручиться помощью экспертов «Терра Тех» для подготовки квалифицированных заключений по космической съемке об интересующем объекте местности. Чаще всего такие отчёты используются клиентами в качестве доказательств при разрешении судебных споров об имуществе.

«В целом, интерес к возможностям космической съемки в мире и среди российских потребителей растёт»

И простые граждане, и сотрудники предприятий все лучше представляют возможности систем ДЗЗ и понимают, как применить космическую информацию. Геоданные становятся неотъемлемой частью систем управления и планирования как на уровне предприятий, так и на государственном уровне. И эффект от их внедрения сложно переоценить.

«Сегодня космос приходит в традиционные для себя сферы — лесное и сельское хозяйство, недропользование, ЧС — с инновационными продуктами, а также активно осваивает новые рынки — банки, страховые и инвестиционные направления. Без космоса немыслимо решение вопросов в области эко-мониторинга, формирования экологических паспортов предприятий и рейтингов загрязнителей природы… Цифровые космические сервисы сделают экономику нашей страны более прозрачной и дадут конкретный экономический эффект. Мы это видим по нарастающему количеству запросов, приходящих с новых нетрадиционных для ДЗЗ рынков», — резюмирует Милана Элердова.

Опубликовано на портале «Национальные проекты.рф», 20 июля 2021

MIL OSI