Игры XXXII Олимпиады в Токио: София Позднякова выиграла «золото», Софья Великая – «Серебро»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая вышли в финал турнира на саблях. София Позднякова стала обладательницей золотой медали, Софья Великая – серебряной.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Софию Позднякову и Софью Великую: «София Позднякова и Софья Великая подарили болельщикам огромную радость, позволили всем насладиться напряженным, равным и красивым финальным поединком. Уверен, всем сегодня было сложно определиться, за кого болеть в финале. Обе спортсменки были достойны «золота». Софья Великая выиграла два индивидуальных «серебра» на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, для нее это четвертая Олимпиада. София Позднякова — дебютантка Олимпийских игр. Судьба золотой медали решилась в честном поединке, в котором сильнее оказалась София Позднякова. Софья Великая стала серебряным призером. Поздравляю с этим успехом спортсменок, а также тренеров сборной команды России и Федерацию фехтования России. Хочу особо поздравить с победой Софии ее отца, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Рад тому, что у нас появилась еще одна олимпийская династия чемпионов.

Вторую Олимпиаду подряд в индивидуальном турнире саблисток – российский финал. В 2016 году в Рио-де-Жанейро за «золото» сражались Яна Егорян и Софья Великая. И на Играх в Токио российские саблистки продемонстрировали всем, что по-прежнему удерживают статус сильнейших в мире. Впереди их ждет командный турнир, в котором россиянки являются одними из главных претенденток на победу. Желаю им удачи!» – сказал Министр.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Софию Позднякову и Софью Великую с этим знаменательным днем в истории российского фехтования, весь тренерский штаб и Федерацию фехтования России!

Пресс-служба Минспорта России

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