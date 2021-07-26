Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские гимнасты – чемпионы в командном многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин выиграли золотую медаль в командном многоборье.

На этапе квалификации сборная России показала третий результат, лидерами зачета были представители Японии, вторыми – спортсмены из Китая. В финале командных соревнований российские гимнасты проявили силу духа, твердость характера, продемонстрировали высочайший уровень мастерства. Российские спортсмены показали лучший результат, обошли соперников и набрали 262,500 балла. «Серебро» выиграли японцы (262,397), «бронзу» – китайцы (261,894).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил мужскую команду России с победой: «Поздравляю Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина с победой в командном многоборье на Играх Олимпиады в Токио. Хочу также поздравить с успехом тренеров сборной команды и Федерацию спортивной гимнастики России. Это первое «золото» в командном многоборье, выигранное нашей сборной с далекого 1996 года. Российские гимнасты заслуженно лидировали на протяжении всех соревнований, а в драматичной концовке опередили японцев, занявших второе место, всего на 0,103 балла! На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году мужская сборная России по гимнастике впервые за многие годы вошла в число призеров Игр и выиграла серебро. Три спортсмена из четырех, ставших сегодня чемпионами, были в составе той команды в Бразилии. За прошедшие пять лет российские гимнасты стали мировыми лидерами, одерживали победы на Чемпионатах мира и Европы, способствовали развитию спортивной гимнастики в России и мире. Мы гордимся нашими героями и желаем им успеха в индивидуальных соревнованиях!» – сказал Олег Матыцин.

Давид Белявский, Никита Нагорный и Денис Аблязин входили в сборную России в командном многоборье на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Тогда россияне стали обладателями серебряных медалей. Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян не мог принять участие в соревнованиях. На Олимпиаде в Токио выступление Артура в командном многоборье было под вопросом после недавно перенесенной травмы. Но гимнаст продемонстрировал спортивный характер, высочайший уровень ответственности перед командой и внес значительный вклад в победу сборной.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной гимнастики России с долгожданной победой и желает успехов спортсменам на Играх в личном многоборье и в соревнованиях на отдельных снарядах!

Пресс-служба Минспорта России

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