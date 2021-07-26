Игры XXXII Олимпиады в Токио: Максим Храмцов выиграл первое в истории России «золото» в соревнованиях по тхэквондо в категории до 80 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) в соревнованиях по тхэквондо в категории до 80 кг россиянин Максим Храмцов выиграл первую в истории России золотую медаль. В 1/8 финала Максим Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого (13:6), в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), а в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1). В финале Максим Храмцов победил представителя Иордании Салеха Эльшарабати со счетом 20:9.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Максима Храмцова с победой: «Победа Максима Храмцова – историческая. Ранее российские тхэквондисты никогда не побеждали на Олимпийских играх. Максим очень уверенно прошел олимпийский турнир, выиграл все поединки с большим преимуществом над соперниками. В финале он не оставил шансов иорданцу Салеху аль-Шарабати, победив его со счетом 20:9. Поздравляю Максима Храмцова с этой яркой победой. Нашему спортсмену всего 23 года, уверен, в будущем мы еще не раз увидим его на пьедестале почета на международных соревнованиях. Хочу также поздравить с этим историческим успехом тренеров национальной команды и Союз тхэквондо России. Российские тхэквондисты в Токио завоевали уже три медали. Такая стабильность результатов достигнута благодаря слаженной работе федерации, тренеров и спортсменов», – сказал Министр.

Максим Храмцов является лидером мирового рейтинга тхэквондо и действующим чемпионом Европы. В мае во время европейского первенства россиянин сломал руку. Как рассказал Максим Храмцов, на старте выступлений на Олимпиаде, соперник ударил его в поврежденную руку. После инцидента он почувствовал те же симптомы, как при перенесенном ранее переломе. Несмотря на травму, Максим Храмцов продемонстрировал силу духа и бесконечную волю к победе.

Победу Максим посвятил своей матери, которой не стало полгода назад.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Максима Храмцова с победой на Олимпиаде, желает здоровья и дальнейших успехов на мировой арене!

Пресс-служба Минспорта России

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