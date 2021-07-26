Игры XXXII Олимпиады в Токио: Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли «бронзу» в синхронных прыжках в воду с вышки

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 26 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки, высотой 10 метров. Золотые медали выиграл дуэт из Великобритании Том Дейли и Мэттью Ли, а серебряные награды у представителей Китая Цао Юаня и Чэнь Айсэня.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Александра Бондаря и Виктора Минибаева с бронзовой медалью Игр в Токио: «Поздравляю Александра Бондаря и Виктора Минибаева с завоеванием первых в их карьере олимпийских медалей. Наши ребята – вице-чемпионы мира в этой дисциплине, и мы ждали от них удачного выступления в Токио. Борьба за медали была напряженной, наш дуэт противостоял представителям Великобритании и Китая. В финале соревнований российские спортсмены продемонстрировали слаженную командную работу и стабильность, уверенно выполнили сложные прыжки. Россия в третий раз в истории становится призером Олимпиады в данной дисциплине – после «золота» в 2000 году в Сиднее и «бронзы» в Пекине в 2008 году. Поздравляю с этим успехом Российскую федерацию прыжков в воду и тренеров сборной команды России. Желаю Александру и Виктору дальнейших успехов на Олимпиаде в индивидуальных прыжках!», – сказал Олег Матыцин.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Бондаря и Виктора Минибаева, тренерский штаб и Российскую федерацию прыжков в воду с бронзовой медалью Игр в Токио и желает новых красивых побед!

Пресс-служба Минспорта России

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