Г. Карелова: Совет Федерации примет самое активное участие в реализации проекта «санитарного щита» в России

Source: Russia – Council of the Federation

Будут усовершенствованы подходы к мониторингу и анализу санитарной обстановки, а также внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала поручение Президента России Правительству РФ о создании «санитарного щита», который обеспечит эффективное предупреждение, раннее выявление, оперативное реагирование на возникающие биологические и эпидемиологические вызовы и эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды.

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«С самого начала пандемии в нашей стране был взят курс на реализацию стратегии опережающего реагирования. Принимались адекватные и своевременные меры по санитарной охране территорий, введению ограничительных мероприятий, разработке тест-систем, проведению лабораторных исследований на COVID-19 и многое другое», – отметила Галина Карелова.

Степень подготовки к эпидемическим шокам у нашей страны одна из самых высоких

По ее мнению, степень подготовки к эпидемическим шокам у нашей страны одна из самых высоких. «Но уровень угроз здоровью в современном мире продолжает расти и неизбежно формирует запрос на принятие превентивных мер в борьбе с инфекционными заболеваниями», – сказала Галина Карелова.

По словам заместителя Председателя СФ, верхняя палата российского парламента примет самое активное участие в реализации проекта. Будут усовершенствованы подходы к мониторингу и анализу санитарной обстановки, а также внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта.

«Решение поставленной задачи предполагает подготовку медицинских кадров, разработку образовательных программ в системе здравоохранения и развитие национальной лабораторной сети. На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца», – подчеркнула Галина Карелова.

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