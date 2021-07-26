Г. Карелова: Расширение практики социального контракта обсудят на четвертом Форуме социальных инноваций регионов

Source: Russia – Council of the Federation

С 2021 года всем субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сообщила, что на Форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве 9 – 11 сентября 2021 года, субъекты Российской Федерации представят новые готовые кейсы по реализации практики социальных контрактов.

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Сенатор напомнила, что социальный контракт – вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты, помогает в повышении квалификации или переобучении, оказывает содействие в трудоустройстве или открытии своего дела.

Социальный контракт – вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты, помогает в повышении квалификации или переобучении, оказывает содействие в трудоустройстве или открытии своего дела

По словам Галины Кареловой, на первом этапе внедрения социальный контракт реализовывался за счет средств субъектов Российской Федерации. Каждый регион подбирал наиболее эффективные механизмы реализации, определялся с единовременными суммами социального контракта и готовил необходимую нормативную базу.

«По инициативе Совета Федерации, в 2020 году на эти цели впервые были предусмотрены средства федерального бюджета. В двадцати одном субъекте Российской Федерации стартовал пилотный проект. По результатам его реализации у половины семей, заключивших социальный контракт, среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, а доход остальных семей увеличился более чем на пятьдесят процентов», — сказала вице-спикер СФ.

Она также подчеркнула, что в текущем году субсидии из федерального бюджета предоставлены всем субъектам Российской Федерации, кроме Москвы, которая реализует проект за счет собственных средств.

Галина Карелова отметила, что при активном участии Совета Федерации удалось расширить перечень мероприятий государственной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета и включить в него «ведение личного подсобного хозяйства». Это направление наиболее популярно в сельскохозяйственных регионах и ранее финансировалось из регионального бюджета, что существенно ограничивало его использование. По мнению заместителя Председателя СФ, возможность использования этого инструмента особенно важна для многодетных семей в отдаленной сельской местности.

Кроме того, сообщила Галина Карелова, совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, в результате которой теперь возможно осуществлять обучение одновременно с поиском работы, индивидуальной предпринимательской деятельностью и ведением личного подсобного хозяйства. Также расширен перечень возможных целей использования полученных денежных средств при реализации мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

«При формировании программы социальной адаптации необходимо учитывать особенности жизненной ситуации семьи, предлагать готовые и успешные кейсы, с помощью которых гражданин сможет увеличить свой доход. В регионах сформирован интересный опыт, есть новые эффективные решения, которые важно обобщить и распространить на всей территории страны», — подчеркнула Галина Карелова.

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