А. Шевченко ознакомился с ходом развития социальной инфраструктуры и работой сельхозпредприятий Оренбургской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Октябрьский район.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области совершил рабочую поездку в Октябрьский район.

Глава района Андрей Ларшин ознакомил сенатора с ходом ремонта Октябрьской районной больницы и Новоникитинского сельского дома культуры, а также строительством фельдшерско-акушерского пункта в селе Петровка.

В ходе поездки парламентарий встретился с руководством и сотрудниками двух сельхозпредприятий. Обсуждались вопросы производства молочной продукции, растениеводства и животноводства, ход уборочной кампании.

Андрей Шевченко совершил рабочую поездку в Октябрьский район

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Андрей Шевченко совершил рабочую поездку в Октябрьский район

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Андрей Шевченко совершил рабочую поездку в Октябрьский район

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Андрей Шевченко совершил рабочую поездку в Октябрьский район

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Андрей Шевченко совершил рабочую поездку в Октябрьский район

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Андрей Шевченко также проинспектировал строительство тротуара в селе Нижний Гумбет. Тротуар строится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Сенатор отметил необходимость развития инфраструктуры, повышения уровня социальной обустроенности сельских территорий. «Нам важно сохранить долю сельского населения в общей численности жителей страны, обеспечив гражданам комфортные условия проживания в сельской местности. В основе новой Государственной программы комплексного развития сельских территорий используется проектный подход, что позволит учитывать потребности каждого конкретного населенного пункта», — сказал сенатор.

«Повышение уровня занятости, качества жизни, доступности социальных услуг для сельского населения — стратегически важная задача для органов государственной власти, ведь дальнейшее развитие АПК России возможно только при условии устойчивого комплексного развития сельских территорий», — подчеркнул Андрей Шевченко.

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