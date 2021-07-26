А. Артамонов проинспектировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Кисловодска

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор оценил работы по возведению школ и детских садов, городской больницы и бассейна.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области совершил рабочую поездку в город-курорт.

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По поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга сенатор в сопровождении и. о. главы города-курорта, первого заместителя главы администрации Кисловодска Вячеслава Сергиенко посетил строительные площадки социальных объектов Кисловодска: средней общеобразовательной школы на 1000 мест и детского сада на 280 мест по ул. Замковой, корпуса на 40 мест для детского сада №8, хореографической школы. Кроме того, сенатор оценил ход работ по возведению отдельного корпуса Кисловодской городской больницы, а также здания бассейна, который станет частью дворца спорта «Кисловодск Арена».

Анатолий Артамонов ознакомился с работами по реконструкции здания средней общеобразовательной школы №1 и по благоустройству пешеходной зоны проспекта Ленина и территории Старого озера.

Сенатор призвал подрядчиков ускорить темпы проводимых работ, не теряя при этом их качество. «Контроль по этим объектам будет выполняться на регулярной основе», — резюмировал Анатолий Артамонов.

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