Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦНИИмаш25.07.2021 00:50

95 лет со дня рождения Виктора Владимировича Козелкина

Сегодня, 25 июля 2021 года, исполняется 95 лет со дня рождения ученого в области космического материаловедения, лауреата Государственной премии Виктора Владимировича Козелкина.

Окончил Киевский политехнический институт: инженер (1948 г.); д.т.н. (1977 г.). Работал: до 1961 года — ЦКБ № 393, г. Красногорск Московской обл. — участвовал в создании серийного электронного микроскопа высокого разрешения; с 1961 по 1993 — НИИ88/ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): начальник лаборатории, отдела. Под его руководством создана экспериментальная база для проведения исследований по направлению космического материаловедения, результатом которых стали заключения по стойкости материалов в условиях воздействия факторов космического пространства для большинства космических аппаратов.

Был членом отраслевых координационных советов по тепло-вакуумным испытаниям и материаловедению, межведомственного координационного научного совета по проблемам радиационной стойкости аппаратуры и изделий. Лауреат Государственной премии (1979 г.). Награжден орденом «Знак Почета», медалями и ведомственными наградами.

Видный ученый в области космического материаловедения Виктор Владимирович Козелкин скончался 14 февраля 2012 года.

MIL OSI