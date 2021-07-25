Source: Russia Federal Space

#Роскосмос25.07.2021 15:02

90 лет Виктору Серафимовичу Вершинину

Сегодня, 25 июля 2021 года, исполняется 90 лет конструктору, руководителю работ в области создания датчико-преобразующей аппаратуры Виктору Серафимовичу Вершинину.

Виктор Серафимович окончил Пензенский индустриальный институт: специальность «Электромеханические аппараты» (1955 г.). Работал: с 1955 по 1959 гг. — на Заводе счетно-аналитических машин МРП, г. Пенза: инженер, старший инженер; с 1959 по 1961 гг. — в Пензенском СНХ: зам. начальника технического отдела; с 1961 по 1992 гг. — в НИИФИ, г. Пенза: старший инженер, начальник лаборатории, отдела, отделения — главный конструктор направления. Участвовал в разработке и организации изготовления датчико-преобразующей аппаратуры для ракетных комплексов «Молния», Д-9, Д-10, Н-1-Л-З, «Протон», «Энергия-Буран», «Зенит», а также межпланетных станций «Луна», «Венера», «Марс» и орбитальных станций «Салют».

С 1968 по 1971 гг. — технический руководитель института на космодроме Байконур, участвовал в пусках ракетно-космической техники. Был активным членом профсоюзного, партийного комитетов НИИФИ. Председатель музея трудовой славы предприятия. Руководитель Совета ветеранов НИИФИ (1996-2009 гг.). Лауреат Государственной премии СССР (1984 г.). Награжден орденом «Знак Почета» (1976 г.), медалями. «Ветеран труда» (1984 г.), «Ветеран космонавтики России» (1990 г.).

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