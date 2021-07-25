Спуск на воду супертраулера «Механик Сизов»

Source: President of Russia – Kremlin

Президент с катера наблюдал за спуском на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов», построенного на заводе «Адмиралтейские верфи».

Судно предназначено для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой вылова на борту. Своё название оно получило в честь ветерана отечественного рыбопромыслового флота, старшего механика Владимира Абрамовича Сизова.

Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании.

АО «Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России, входящее в состав Объединённой судостроительной корпорации.

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