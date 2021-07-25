Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#Пирс#МКС25.07.2021 17:40

Расстыковка и затопление модуля «Пирс» запланированы на 26 июля

Фото со спутника: Аист-2Д

Фото со спутника: Аист-2Д

По результатам оперативного совещания группы управления в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») специалисты, на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля «Пирс». Данные операции в настоящее время запланированы на понедельник, 26 июля 2021 года.

В субботу космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров закрыли переходные люки между модулем «Пирс» и российским сегментом Международной космической станции, а также проверили их на герметичность. Физическое разделение связки из грузового корабля «Прогресс МС-16» и модуля «Пирс» с МКС предварительно запланировано в 13:56 по московскому времени 26 июля, а падение несгораемых элементов конструкции модуля и корабля в акватории Тихого океана — в 17:51 мск того же дня.

Сейчас стыковочный отсек-модуль «Пирс» пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции. Планируется, что после расстыковки его место займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который в среду был запущен с космодрома Байконур и находится в автономном полете.

Накануне этого события малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», разработанный в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), сфотографировал Международную космическую станцию. РКЦ «Прогресс» является оператором спутника «Аист-2Д», обеспечивая управление, приём, обработку и распространение получаемой информации дистанционного зондирования Земли.

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