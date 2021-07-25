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#НПО Энергомаш#НИИМаш#ЮУрГУ#УрФУ#Елена Матвеева25.07.2021 20:09

Производственная практика в НИИМаш

В Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИМаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в июне — июле 2021 года прошли производственную практику 17 студентов Аэрокосмического факультета Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Уральского федерального университета (УрФУ).

В рамках реализации договора о сотрудничестве между НИИМаш и ЮУрГУ, УрФУ студенты 2, 3, 4 курсов проходили практику в подразделениях предприятия: отделе главного технолога, управлении по организации производства, конструкторско-проектном отделе двигателей и энергоустановок для космических аппаратов, научно-исследовательском отделе испытаний и анализа, научно-исследовательском отделе перспективных разработок, научном конструкторско-проектном отделе стендовых систем и новых технологий для испытания жидкостно-ракетных двигателей.

За каждым студентом был закреплен наставник. В обязанности наставника входило проведение инструктажа по технике безопасности, предоставление практиканту рабочего места, ведение работы согласно учебному плану. Практика, как элемент учебного процесса, проводится с целью закрепления и расширения знаний, полученных студентами в университете, приобретения необходимых практических навыков работы по специальности в условиях производства. В рамках общепознавательной программы студентам была организована экскурсия в научно-испытательный комплекс № 101, где проводят испытания двигательных установок.

В завершение производственной практики со студентами встретилась директор НИИМаш Елена Матвеева. Студенты имели возможность напрямую пообщаться с руководителем предприятия, задать вопросы, озвучить свои впечатления и получить обратную связь. Подобные встречи очень полезны обеим сторонам и помогают работе по привлечению на производство молодежи.

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