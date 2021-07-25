Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История25.07.2021 10:04

Первая женщина в открытом космосе

37 лет назад Светлана Савицкая стала первой женщиной Земли, совершившей выход в открытый космос. За пределами орбитальной станции «Салют-7» она провела более трех часов. Вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым они провели испытания уникального универсального ручного инструмента, с помощью которого можно было сваривать, резать и паять металл.

Вторая женщина-космонавт родилась в семье военного летчика, дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого, который впоследствии дослужился до звания маршала авиации, был кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета. С раннего детства она увлекалась авиационным спортом, окончив школу летчиков-испытателей, она была принята в отряд космонавтов. Светлана Савицкая заставила говорить о себе задолго до легендарного полета. Так, в 1965 году она установила три мировых рекорда в парашютных прыжках из стратосферы, а пять лет спустя стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу.

Впервые Светлана Савицкая совершила полет 19-27 августа 1982 года в качестве космонавта-исследователя на корабле «Союз Т-7» и орбитальной станции «Салют-7». Вторая экспедиция с её участием началась 17 июля 1984 года. Уже 25 июля 1984 года в 18 часов 55 минут по московскому времени открылся люк станции «Салют-7». Светлана Савицкая совершала выход вместе с Владимиром Джанибековым, для которого это также был первый подобный опыт. 3 часа 35 минут, проведённые в космосе, вошли в историю мировой космонавтики!

«Мы попеременно находились за бортом станции три с четвертью часа. Это около двух витков „свет — тень“. В „тени“ не работали, прибор требовал максимальной точности. В принципе, скафандр позволял провести в открытом космосе и до шести часов», — вспоминает Светлана Савицкая.

Испытательные работы группа закончила даже на несколько минут раньше отведенного на эксперимент времени. Никаких нештатных ситуаций не произошло. На Землю экипаж космического корабля «Союз Т-12» вернулся 29 июля 1984 года. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1984 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта Савицкая Светлана Евгеньевна была удостоена ордена Ленина и второй медали «Золотая Звезда».

MIL OSI