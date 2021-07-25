Обращение по случаю Дня сотрудника органов следствия

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

Рад поздравить вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов следствия России.

И прежде всего хочу поблагодарить за трудную, напряжённую, крайне ответственную службу, которая важна и значима для всей страны, для всех наших граждан.

Следственный комитет, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ защищают Закон, интересы государства, общества, человека, добиваются привлечения к суду тех, кто совершил уголовно наказуемое деяние, играют значимую роль в борьбе с преступностью, коррупцией.

Для такой работы необходимы особые качества: твёрдость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии.

Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности.

И конечно, во все времена важна грамотная и кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого прямо зависят справедливость и обоснованность наказания преступника, исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных граждан.

Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задаёт эта профессия, и будет всегда руководствоваться только Законом и совестью.

Желаю вам и всем вашим близким здоровья, успехов и всего самого доброго.

MIL OSI