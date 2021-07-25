Source: Russia Federal Space

#Красмаш25.07.2021 06:01

Молодые активисты Красмаша выступили с защитой конкурсных проектов «От идеи — к делу»

На Красноярском машиностроительном заводе (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялся заключительный этап конкурса «От идеи — к делу», организатором которого выступил Молодежный совет предприятия при поддержке Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России (КРО СМР).

Напомним, активисты молодежной организации Красмаша объявили о начале сбора заявок на участие в мероприятии в середине июня. Инициативным и неравнодушным к судьбе своего завода «красмашевцам» предлагалось непосредственным и свежим взглядом оценить, где и как можно повысить эффективность работы предприятия, улучшить условия труда, качество подготовки специалистов и многое другое.

На выбор претендентам предоставили несколько проектных тематик:

цифровая трансформация: внедрение инструментов по снижению трудоёмкости, адаптации, документообороту, охране труда и т.д. с помощью цифровых технологий;

проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий, в том числе 9 мая, 8 марта, 23 февраля, Дня машиностроителя, Дня защиты детей, Дня молодёжи, организация различных конкурсов и форумов и др.;

адаптация работников молодого и среднего возраста: переобучение, программа наставничества, профориентационные программы и др.;

окружающая среда: модернизация цеха, переоборудование, питание, зоны отдыха и др.;

взаимодействие с профсоюзной организацией.

В течение месяца организаторами конкурса были определены финалисты. Ими стали: Иван Воронович, цех № 27 (проект «Повышение квалификации и переподготовка рабочих»); Дмитрий Соколов, цех № 32 (проект под названием #Простые люди); Лилия Ащепкова, цех № 65 (проект «Вода как оптимальное условие труда»); Андрей Григорьев, отдел № 113 (проект «Видеокурс по внедрению основ теории решения изобретательских задач»); Светлана Кондратьева, цех № 8 (проект «Профсоюз наше все»); Наталья Голубовская, цех № 5 (проект «Фестиваль военной песни»); Кристина Мамедова, отдел № 132 (проект «Доступный спорт»).

Защита презентаций проходила в присутствии комиссии в составе председателя КРО СМР, генерального директора Красмаша Александра Гаврилова, директора по персоналу и общим вопросам завода Сергея Русакова, начальника отдела организации труда и заработной платы Ярослава Зеленихина. Авторы проектов отвечали на вопросы, аргументировали свою позицию и корректировали свои предложения в соответствии с подсказками и советами опытных руководителей.

Как подчеркнул Александр Федорович, предприятию и молодежи на решение многих проблем следует смотреть через призму цифровизации — этому способствует повсеместное внедрение компьютерной техники, электронного документооборота. Также стоит уделять больше внимания продвижению рабочих профессий и повышению их престижа: токари, фрезеровщики, сварщики, слесари, — сегодня это высококвалифицированные специалисты, в распоряжении которых сложнейшие в управлении оборудование, машины, станки и целые технологические комплексы.

По результатам состоявшихся выступлений будут озвучены имена авторов двух лучших проектов — для этих ребят наградой станет поездка на обучение в школе инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ». Третьего призера отметят денежной премией в сумме 5000 рублей.

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