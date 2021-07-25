Игры XXXII Олимпиады в Токио: Татьяна Минина выиграла «серебро» в соревнованиях по тхэквондо в категории до 57 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо в категории до 57 кг. В финале наша спортсменка уступила представительнице США Анастасии Золотич со счётом 17:23. Бронзовыми призёрами стали Ло Чиалин из Тайваня и Хатидже Кюбра Илгюн из Турции.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Татьяну Минину с серебряной медалью Игр в Токио: «Отлично выступает на этих Олимпийских играх российская сборная по тхэквондо. Вчера «бронзу» выиграл Михаил Артамонов, а сегодня успех пришёл к Татьяне Мининой, пробившейся в финал и завоевавшей серебряную награду. В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль. Поздравляю Татьяну, её тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением. Надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастёт».

В общекомандном зачёте Игр в Токио наша команда поднялась на пятое место с одной золотой, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Продолжают лидировать китайцы (6-1-4), вторые – японцы (5-1-0), третьи – американцы (4-2-4), четвёртые – южнокорейцы (2-0-3).

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Михаила Артамонова и его тренеров с бронзовой медалью Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Пресс-служба Минспорта России

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