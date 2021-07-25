Игры XXXII Олимпиады в Токио: первую золотую медаль для российской команды принесла Виталина Бацарашкина в пулевой стрельбе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 июля, россиянка Виталина Бацарашкина завоевала первое для российской команды «золото» Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония). Наша спортсменка победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м с олимпийским рекордом в финале, набрав 240,3 очка. Серебряным призёром стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), обладательницей «бронзы» – китаянка Цзян Рансин (218).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил первую российскую чемпионку Игр в Токио: «Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио! На предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро пять лет назад Виталина выиграла «серебро», а сейчас завоевала долгожданное и заслуженное «золото», да ещё и с олимпийским рекордом. Примечательно, что это первая для России золотая награда в стрельбе на Олимпийских играх с 2004 года. Пусть эта яркая победа Виталины Бацарашкиной вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!».

Виталина Бацарашкина является серебряным призёром Игр XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, чемпионкой мира 2018 года в миксте.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Виталину Бацарашкину и её тренеров с выдающейся победой на Играх в Токио и желает удачи и новых больших успехов!

Фото: Сергей Киврин

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI