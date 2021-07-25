Игры XXXII Олимпиады в Токио: Инна Дериглазова – серебряный призёр по фехтованию на рапирах, Лариса Коробейникова – обладательница «бронзы»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 25 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) состоялся розыгрыш наград в личном турнире рапиристок. Россиянка Инна Дериглазова дошла до финала, где сразилась с американкой Ли Кифер. В напряжённом поединке наша соотечественница уступила сопернице со счётом 13:15 и завоевала серебряную медаль. В малом финале за третье место россиянка Лариса Коробейникова одолела итальянку Аличе Вольпи (15:14) и стала бронзовым призёром.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил рапиристок Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову с медалями Игр в Токио: «Фехтование – тот вид спорта, от которого мы всегда ждём медалей на Олимпийских играх. Сегодня наши рапиристки сделали всё возможное, чтобы показать высокий результат. И несмотря на то, что не удалось выиграть «золото», серебряная награда Инны Дериглазовой и «бронза» Ларисы Коробейниковой – для нас очень важны. Мы видели, как напряжённо шли поединки и как достойно боролись наши девушки. Поздравляю спортсменок, тренерский штаб и Федерацию фехтования России. Уверен, что в командном турнире рапиристок россиянки поборются за победу, у них очень хорошие шансы».

Инна Дериглазова – олимпийская чемпионка Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в личном турнире, серебряный призёр Игр XXX Олимпиады в Лондоне (Великобритания) в команде. Также она является шестикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы. Лариса Коробейникова – серебряный призёр Игр XXX Олимпиады в командном турнире, трёхкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову с наградами в личном турнире рапиристок на Играх в Токио и желает новых красивых побед!

Фото: Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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