Игры XXXII Олимпиады в Токио: женская сборная по стрельбе из лука – серебряный призёр в командном турнире

Source: Russia Ministry of Sport

Cегодня, 25 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) были разыграны медали в командном женском турнире по стрельбе и лука. Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали «серебро», уступив в финале сборной Республики Корея со счётом 0:6. Южнокорейские лучницы в девятый раз подряд победили в командном первенстве на Олимпийских играх. Бронзовым призёром стала сборная Германии, обыгравшая во встрече за третье место команду Беларуси (5:1).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских лучниц с «серебром» Игр в Токио: «Наша женская команда по стрельбе из лука провела хороший турнир, уверенно обыграв на пути к финалу сборные Украины, США и Германии. В финальной встрече россиянки уступили фавориткам в этом виде – сборной Республики Корея, повторив результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Поздравляю с серебряной медалью Светлану Гомбоеву, Елену Осипову и Ксению Перову, тренерский штаб и Российскую федерацию стрельбы из лука. Особо хочу отметить выступление Светланы Гомбоевой, которая несколько дней назад во время квалификации получила солнечный удар и потеряла сознание. Несмотря на плохое самочувствие, спортсменке удалось собраться и бороться с командой за медаль. Россиянки будут представлены к госнаградам. Желаю российским лучницам здоровья и успехов в будущих стартах».

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских лучниц, их тренеров и Российскую федерацию стрельбы из лука с «серебром» командного турнира Игр в Токио и желает новых высоких достижений!

Фото: Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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