Главный военно-морской парад

Source: President of Russia – Kremlin

В Главном военно-морском параде принимают участие около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации.

Среди участников – ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Пётр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». В статичной части парада впервые представлен ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Перед началом основной части смотра глава государства обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

Президент поприветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-Морского Флота.

Смотрите также

MIL OSI