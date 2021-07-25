В. Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота

Source: Russia – Council of the Federation

Главный военно-морской парад принял Президент РФ В. Путин.

Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге.

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Президент РФ поздравил личный состав экипажей боевых кораблей с Днём Военно-Морского Флота, а также отмечаемым в нынешнем году 325-летием создания российского флота.

В торжествах приняли участие Министр обороны РФ Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров, МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга парламентарии, представители, федеральных и региональных органов власти, ветераны флота.

Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге

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Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад

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Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге

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Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге

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Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге

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Валентина Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота

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Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге

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Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге

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В парадном строю прошли военные корабли и катера Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, в воздушной части парада участвовали самолеты и вертолеты морской авиации.

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