Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#наука24.07.2021 19:05
ЦУП провел ещё две коррекции орбиты модуля «Наука»
В субботу, 24 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду к Международной космической станции.
Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 27 июля.