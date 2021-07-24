Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП#наука24.07.2021 19:05

ЦУП провел ещё две коррекции орбиты модуля «Наука»

В субботу, 24 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели два корректирующих манёвра модуля, запущенного в среду к Международной космической станции.

Следующие импульсы для дальнейшего выстраивания орбиты запланированы на 27 июля.

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