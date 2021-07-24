Телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Source: President of Russia – Kremlin
В ходе телефонного разговора с Президентом Республики Узбекистан Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан с Днем рождения.
Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане.
Условлено о дальнейших контактах.
Ранее Владимир Путин направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму.
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