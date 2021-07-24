Телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе телефонного разговора с Президентом Республики Узбекистан Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан с Днем рождения.

Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане.

Условлено о дальнейших контактах.

Ранее Владимир Путин направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

Смотрите также

MIL OSI