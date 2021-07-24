Председатель Совета Федерации и Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана обсудили по телефону межпарламентское сотрудничество

Source: Russia – Council of the Federation

Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева считают, что межпарламентский диалог будет укрепляться.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела телефонный разговор с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой. Основной темой беседы стали вопросы межпарламентского сотрудничества как на двухсторонней, так и на многосторонней основе в рамках МПА СНГ.

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Спикер СФ высоко оценила совместную работу парламентариев двух стран, отметив ее как одну из важнейших составляющих межгосударственных отношений.

Российско-узбекистанский парламентский диалог будет и далее укрепляться, способствовать реализации новых взаимовыгодных проектов

Собеседники выразили уверенность в том, что российско-узбекистанский парламентский диалог будет и далее укрепляться, способствовать реализации новых взаимовыгодных проектов.

Председатель СФ также поздравила Танзилу Нарбаеву с юбилеем.

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