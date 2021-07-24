Олег Матыцин поприветствовал российских спортсменов перед стартом Игр XXXII Олимпиады в Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 23 июля, в Токио (Япония) официально стартуют Игры XXXII Олимпиады. В соревнованиях примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В состав олимпийской команды России вошли 333 спортсмена. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поприветствовал российских спортсменов перед началом Игр:

«Дорогие олимпийцы!

Сегодня состоится церемония открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио. Долгие пять лет мы ждали старта одного из самых значимых событий в мире спорта. Совсем скоро Вы примете участие в, возможно, главных соревнованиях в Вашей жизни. Тем временем мы, преданные поклонники российской команды, будем всей душой поддерживать Вас перед экранами телевизоров.

Все мы знаем, что предстоящие Игры пройдут на фоне беспрецедентных ограничений: впервые иностранные болельщики не смогут поддержать своих любимых спортсменов на трибунах. Для российских олимпийцев – это особенно трудная ситуация, так как Вам предстоит защищать честь страны в условиях двухлетнего запрета на использование флага и гимна. Однако несмотря ни на какие ограничения, российские болельщики сделают всё возможное, чтобы Вы чувствовали колоссальную поддержку, которая, несомненно, будет мотивировать на самые высокие результаты.

Во всём мире российские атлеты славятся такими качествами, как решимость, мужество и несгибаемая воля к победе. Уверен, на грядущих состязаниях Вам удастся продемонстрировать всё свое мастерство и одержать долгожданные победы.

Мы гордимся каждым членом российской олимпийской команды. Право представлять нашу страну на Олимпийских играх заслужили самые выдающиеся атлеты, прошедшие череду отборочных соревнований и серьёзных тренировок. Упорством и трудолюбием Вы показываете, как важно неуклонно идти к своей цели и никогда не сдаваться.

Желаю Вам здоровья, удачи и красивых побед!».

Пресс-служба Минспорта России

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