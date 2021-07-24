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#Роскосмос#Байконур#Космодромы24.07.2021 22:51

На Байконуре с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы Денис Кравченко

В администрации города Байконура прошла встреча с депутатом Государственной Думы Денисом Кравченко. Во встрече с депутатом приняли участие и. о. главы администрации Елена Морозова, заместитель главы администрации Ирина Назарова, руководитель аппарата главы администрации Арсен Каспаров, и.о. начальника Управления по работе с государственными органами и общественными объединениями Александра Корнилова.

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития города, реализации инфраструктурных и социальных проектов, обеспечения законодательной поддержки функционирования города Байконура и ряд других актуальных проблем.

Особое внимание было уделено анализу ситуации, складывающейся в городе Байконуре в связи с борьбой с пандемией короновирусной инфекции.

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