Комментарий на заявление Председателя Правления «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко

Source: Gazprom in Russian
Сообщение для СМИ
24 июля 2021, 19:49
«Ознакомились с заявлением Председателя Правления „Нафтогаза Украины“ Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий Председателя Правления „Газпрома“ Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким.
Речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза».
Управление информации ПАО «Газпром»
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