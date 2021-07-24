Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета24.07.2021 13:08

Комета Макхольца

По мнению учёных, основным источником короткопериодических комет служит пояс Койпера. Облако Оорта является поставщиком почти всех долгопериодических комет, попадающих во внутреннюю часть Солнечной системы. В крайне редких случаях межзвёздные объекты могут быть захвачены при прохождении вблизи Солнечной системы и переведены тяготением Солнца на гелиоцентрическую орбиту, став даже короткопериодической кометой. Примером такого объекта, возможно, является комета 96Р/Макхольца (96P/Machholz).

Комету открыл американский астроном-любитель Дональд Макхольц 12 мая 1986 года на пике Лома-Приета в Калифорнии. Комета обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — 5,3 года. Комета уникальна несколькими орбитальными характеристиками: сильно вытянутой орбитой (е=0,959), необычно высоким наклоном к плоскости эклиптики — 58° и крайне малым значением перигелия — 0,123 а. е. Так близко к Солнцу не подходила ни одна короткопериодическая комета.

Комета имеет весьма необычный химический состав. Спектроскопические исследования показали, что содержание циана (C₂N₂) в ее составе в 72 раза меньше, чем в обычных кометах. Все эти данные позволяют предполагать, что комета прилетела в Солнечную систему из межзвёздного пространства.

Источник: Московский планетарий

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