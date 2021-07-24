Игры XXXII Олимпиады в Токио: первую медаль для российской команды завоевала Анастасия Галашина в пулевой стрельбе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) разыгрываются первые комплекты наград. Счёт медалям российской команды открыла Анастасия Галашина, которая выиграла «серебро» в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Российская спортсменка набрала 251,1 балла. Первой чемпионкой Игр в Токио стала китаянка Цянь Ян (251,8), победившая с олимпийским рекордом. «Бронзу» взяла представительница Швейцарии Нина Кристен (230,6).

Россиянка лидировала перед последним выстрелом, но в решающий момент допустила промах. «Сейчас я рада, в этой ошибке нет ничего страшного, она станет для меня уроком на будущее, – сказала Анастасия Галашина. – Перед последним выстрелом я немного разволновалась, передержала со временем выстрела, в голове были не те мысли, и в итоге потеряла концентрацию. Всё объясняется просто. Это большой шаг для меня, я вышла вперёд, всё нормально».

В неофициальном общекомандном зачёте наша команда занимает второе место с одной серебряной наградой. На первом месте – Китай (1-0-0), на третьем – Швейцария (0-0-1).

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анастасию Галашина и её тренеров с серебряной медалью Игр в Токио и желает новых высоких достижений!

Фото: https://olympics.com

Пресс-служба Минспорта России

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