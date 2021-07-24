Игры XXXII Олимпиады в Токио: Михаил Артамонов – бронзовый призёр в соревнованиях по тхэквондо в категории до 58 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 24 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) разыгрываются первые комплекты наград. В соревнованиях по тхэквондо в категории до 58 кг россиянин Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль. В поединке за третье место он был сильнее аргентинца Лукаса Гусмана. Чемпионом стал итальянец Вито Дель’Аквила, «серебро» у представителя Туниса Мохамеда Халила Жендуби, ещё одна «бронза» досталась южнокорейцу Чжуну Чжану.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Михаила Артамонова с бронзовой наградой Игр в Токио: «Поздравляю Михаила Артамонова и его тренеров с завоеванием бронзовый медали в тхэквондо в категории до 58 кг. На старте турнира наш спортсмен уступил, но затем сумел собраться и в поединке за третье место победил аргентинца Лукаса Гусмана. Олимпийская награда россиянина в тхэквондо очень важна для дальнейшего развития в нашей стране этого вида спорта. Желаю Михаилу, в активе которого есть «серебро» чемпионата мира и «золото» чемпионата Европы, новых побед и достижений».

В первый медальный день Игр в Токио было разыграно 11 комплектов наград в семи видах спорта. В неофициальном общекомандном зачёте наша команда занимает 10-11 место с одной серебряной и одной бронзовой наградами. «Серебро» ранее выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Лидирует Китай (3-0-1), второе место делят Италия и Япония (по 1-1-0).

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Михаила Артамонова и его тренеров с бронзовой медалью Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пресс-служба Минспорта России

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